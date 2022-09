Bayern-Präsident freut sich auf Lewandowski-Rückkehr

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Herbert Hainer (l.) freut sich auf das Wiedersehen mit Robert Lewandowski

Am 13. September (ab 21:00 Uhr) trifft der FC Bayern im ersten Heimspiel der diesjährigen Champions-League-Saison auf den FC Barcelona. Für beide Klubs wird es ein besonders interessantes Aufeinandertreffen, spielt doch seit diesem Sommer der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski für die Katalanen. Bayerns Klubpräsident Herbert Hainer hat sich nun zu dem schnellen Wiedersehen mit dem zweitbesten Torschützen der Münchner Klubgeschichte geäußert.

Hainer betonte im Gespräch mit der "Abendzeitung München", dass die schnelle Rückkehr des polnischen Superstars in die Allianz Arena für alle Beteiligten speziell sei: "Der Fußball schreibt tolle Geschichten, unser schnelles Wiedersehen mit Robert ist eine davon. Robert Lewandowski hat acht Jahre lang für uns gespielt, Rekord um Rekord aufgestellt und uns dabei geholfen, viele Titel zu gewinnen."

In seiner Zeit beim FC Bayern hat der Stürmerstar insgesamt achtmal die Deutsche Meisterschaft mit den Münchnern gewonnen sowie 2020 den Champions-League-Titel. Alleine in der Bundesliga hat der 34-Jährige 238 Tore in 253 Spielen für den Rekordmeister erzielt und sich damit zu einer Vereinslegende des Klubs geschossen.

FC Bayern gewann letzte Saison zweimal gegen Barca

Präsident Hainer stellte klar, dass die Wogen nach den Kontroversen vor seinem Barcelona-Wechsel längst geglättet und entstandene Risse zwischen Verein und Spieler längst gekittet seien: "Wir alle wollen, dass die Fans ihn herzlich Willkommen heißen. Er hat es verdient."

Insgesamt stehe ohnehin der sportliche Wert der Partie gegen Barca im Vordergrund, fügte Hainer hinzu: "Bei allem Respekt für Robert: Unser Fokus liegt darauf, gegen Barcelona zu gewinnen."

Das Heimspiel gegen die Katalanen ist für den FC Bayern das zweite Saisonspiel in der Königsklasse. Los geht es auf europäischer Ebene am 7. September (ab 21:00 Uhr) bei Inter Mailand.

Schon in der letzten Saison trafen die Münchner in der Gruppenphase der Champions League auf die Blaugrana, bezwangen den FC Barcelona damals in beiden Partien klar mit 3:0.