Nagelsmann erklärt Verzicht auf Thomas Müller

IMAGO/O.Behrendt

Thomas Müller fehlte in der Startelf gegen Union

Trainer Julian Nagelsmann hat erklärt, warum er beim Gastspiel des FC Bayern bei Union Berlin auf Thomas Müller in der Startelf verzichtet hat. Diese und weitere Stimmen zum Top-Spiel im Vorlauf zum Bundesliga-Samstag des 5. Spieltages in der Übersicht:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München) zu seiner Entscheidung, Thomas Müller nicht in die Startelf zu stellen: "Jamal ist wieder fit und hat sehr gut trainiert. Thomas hat bisher alles begonnen. Wir haben auf den vorderen Positionen sechs, sieben oder acht Spieler, die alle gleichwertig trainieren und spielen. Dann trifft es jeden einmal. Es hat keine Leistungsgründe, sondern einfach Rotation. Wir müssen alle gleich belohnen und wollen allen die gleiche Spielzeit geben, um für die kommenden Wochen vorbereitet zu sein."

Urs Fischer (Trainer 1. FC Union Berlin) zu Julian Nagelsmann: "Es ist wahnsinnig, wie er das macht. Seine Entwicklung - Hoffenheim und jetzt der Schritt zu Bayern ist eine andere Hausnummer. In meinem Empfinden ist er immer gleichgeblieben. Ich kenne das aus der Schweiz, ich habe auch mal einen FCB trainiert. Da hast du immer Druck und musst immer liefern. Dennoch ist er authentisch geblieben und das muss man ihm hoch anrechnen."

Dirk Zingler (Präsident 1. FC Union Berlin) ... zur Frage, ob Urs Fischer die Erwartungen erfüllt habe: "Was ist das für eine Frage - selbstverständlich hat er das. Personalentscheidungen sind immer Entscheidungen, wo du eine Wette eingehst. Man kennt sich, macht eine Analyse und recherchiert. Dann lernt man sich kennen und entweder es funkt in den ersten Gesprächen oder nicht. Dann gehst du los und beginnst einen gemeinsamen Weg. Niemand weiß am Anfang des Weges, wie erfolgreich er sein wird - besonders nicht so erfolgreich, wie bei uns. Als Klub haben wir das geliefert, was wir versprochen haben, und Urs Fischer hat geliefert, was er versprochen hat."

... zur Reaktion von Urs Fischer auf eine Frage über eine mögliche Vertragsverlängerung: "Ich freue mich, dass wir einen zurückhaltenden Trainer haben, der nicht auf jede Frage drei Minuten lang antwortet. Wir führen gute Gespräche, sind ein Team, das seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Da muss ganz viel passieren, um diese erfolgreiche Zusammenarbeit aus freien Stücken zu beenden. Daran glaube ich nicht."

... zur sportlichen Lage von Union: "Das Wort Hirngespinste ist genau das richtige. Wenn wir anfangen zu spinnen, dann wird unser erfolgreicher Weg relativ schnell zu Ende gehen. Bodenständig bleiben, arbeiten und versuchen, stabil zu bleiben. Alles andere werden wir nicht diskutieren."