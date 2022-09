Pep Guardiola erklärt Akanji-Transfer vom BVB

IMAGO/Simon Stacpoole

Pep Guardiola arbeitet nun mit Ex-BVB-Verteidiger Manuel Akanji zusammen

Pep Guardiola hat verraten, warum er Manuel Akanji von Borussia Dortmund zu Manchester City gelotst hat. Offenbar hatte der Teammanager der Citizens den Schweizer Innenverteidiger, der beim BVB zuletzt nicht mehr gebraucht wurde, schon länger auf dem Schirm.

Nach monatelangem Warten auf einen Abnehmer verließ Manuel Akanji Borussia Dortmund am letzten Transfertag doch noch. Und zwar zu einem absoluten Top-Klub: Manchester City. Zuvor waren vor allem AC und Inter Mailand sowie Juventus Turin als Abnehmer gehandelt worden, auch ein Wechsel zum FC Arsenal, Manchester United oder Leicester City waren im Gespräch, am Ende jedoch landete der Abwehrspieler in den Händen von Star-Trainer Pep Guardiola.

Dieser hat nun erklärt, dass er Akanji schon seit einiger Zeit im Blick hatte und erläutert, wieso er nun beim langjährigen BVB-Verteidiger zugriff.

"Wir hatten die Gelegenheit, einen unglaublich erfahrenen Spieler mit nur noch einem Jahr Restvertrag zu bekommen. Er ist perfekt für das, was wir brauchen", sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz und fügte lobend an: "Er hat ein gutes Aufbauspiel."

Das habe er selbst "spüren müssen", so Pep weiter, als er mit seinem Team gegen die Dortmunder in der Champions League ran musste. Bei den beiden 2:1-Siegen der Citizens im Viertelfinale der Saison 2020/2021 stand Akanji jeweils im Hin- und Rückspiel gegen seine jetzige Mannschaft auf dem Feld.

Guardiola: Dafür brauchen wir Akanji

Mit dem Transfer des Abwehrspielers, der zwischen Anfang 2018 und Sommer 2022 die Fußballschuhe für den BVB schnürte, stopfte Guardiola allerdings auch die Lücke, die durch den wochenlangen Ausfall von Aymeric Laporte entstanden war.

Der spanische Innenverteidiger habe "eine ernstzunehmende Verletzung, wird noch bis zu einem Monat fehlen", gab der 51-Jährige einen Einblick und fügte an: "Nathan Aké hat Muskelbeschwerden."

Daher käme Akanji, der 17,5 Millionen Euro Ablöse gekostet haben soll, gerade richtig. Denn: "Angesichts unseres Spielplans konnten wir mit nur zwei Innenverteidigern nicht leben."