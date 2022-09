Lewandowski: "Killer" in einer "tödlichen Maschine"

IMAGO/Jose Breton

Robert Lewandowski wechselte vom FC Bayern zum FC Barcelona

Dass der FC Barcelona mit Robert Lewandowski einen herausragenden Vertreter seiner Zunft verpflichtet hat, stand außer Frage, dass die Katalanen für den 35-Jährigen 45 Millionen Euro an den FC Bayern überwiesen, klang dennoch üppig. Lewandowski untermauert allerdings, dass er jeden Cent wert ist.

Beim 3:0-Erfolg des FC Barcelona beim FC Sevilla erzielte der Pole bereits seinen fünften Treffer im vierten Spiel im Barca-Dress. Zahlen, die nahtlos an seine überragende Zeit beim FC Bayern anknüpfen. Kein Wunder also, dass sich die spanische Presse, in ihrer gewohnt martialischen Sprache, nur so überschlägt.

Lewandowski sei "auf dem Weg, alle Torrekorde zu brechen, wie er es schon Saison für Saison beim FC Bayern getan hat", jubelt "Sport". Mit seinem Treffer gegen Sevilla habe der Routinier mal wieder bewiesen, was für ein "Killer" er vor dem Tor sei.

Noch weiter geht die "Marca", die Barca zur "tödlichen Maschine" erklärt. Nach dem ernüchternden Stotterstart in die Saison (0:0 gegen Rayo Vallecano) hat der FC Barcelona zuletzt mit elf Toren in drei Partien bewiesen, dass er in der Offensive Feuerwerk um Feuerwerk abfackeln kann.

Fehlt Lewandowski dem FC Bayern?

Aus dem Angriffs-"Gemälde", so "Marca" steche ein Künstler besonders hervor: Robert Lewandowski. "Tore sind in seiner DNA verankert", so die Sport-Zeitung.

Geht es nach dem Goalgetter selbst ist in seiner DNA zudem ein Jungbrunnen versteckt. Über seine Vertrag bei den Katalanen, der erst 2026 ausläuft, sagte Lewandowski der "Bild" unlängst: "Ich weiß, dass ich bald 34 bin. Aber ich fühle mich körperlich und mental sehr stark. Barcelona hat das genauso gesehen. Ich weiß noch nicht, wie es dann weitergeht, aber selbst 2026 muss nicht Schluss sein. Ich will noch viele Jahre auf Top-Niveau spielen."

Und in München? Nachdem beim 1:1 gegen Union Berlin am Samstag schon zum zweiten Mal in der laufenden Saison die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor einen Dreier verhinderte, dürfte man den Angreifer, den man nur widerwillig ziehen ließ, beim FC Bayern durchaus vermissen.