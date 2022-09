Magath wirft dem FC Bayern Versäumnisse vor

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Felix Magath sieht Versäumnisse beim FC Bayern

Nach dem 1:1 gegen Union Berlin, dem zweiten Remis in der Bundesliga in Folge, ist die ganz große Euphorie beim FC Bayern abgeflaut. Die Tore von Stürmerstar Robert Lewandowski, den man widerwillig zum FC Barcelona ziehen ließ, werden durchaus vermisst. Ein Ex-Coach der Münchner sieht darin auch ein Versäumnis des Klubs.

"Wenn ich vor drei Jahren Bayern-Trainer gewesen wäre, hätte ich sicher versucht, diese Problematik zu lösen. Man hat aber das Problem in diese Saison verlagert. So ein Stürmer, der Tore für die Mannschaft garantiert hat, ist nicht so einfach zu ersetzen. Das merken die Bayern jetzt", analysiert Felix Magath gegenüber "Bild-TV" die Situation des FC Bayern.

Konkret dürfte Magath darauf verweisen, dass es Bayern verpasst hat, frühzeitig einen einen zweiten Mann hinter Lewandowski aufzubauen und/oder den Vertrag des Polen frühzeitig über den Sommer 2023 hinaus zu verlängern. Ein Umstand, der einen Verbleib wahrscheinlicher oder zumindest den feststehenden Abgang früher enthüllt hätte.

Mané benötigt beim FC Bayern Zeit

Mit Sadio Mané haben die Münchner nach Lewandowskis Wechsel zwar fraglos einen echten Offensiv-Superstar verpflichtet, der Senegalese ist allerdings kein reiner Neuner, Coach Nagelsmann passte daher die grundlegende taktische Ausrichtung auf ein System mit zwei Spitzen an.

"In einem System, dass funktioniert hat, ist ein Ersatz schwierig zu finden. Der Rhythmus von Lewandowski war perfekt auf die Mannschaft abgestimmt. Mané muss sich jetzt erst integrieren", gibt Magath zu bedenken.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der FC Bayern mit drei Siegen und 15(!):1 Toren in die Saison gestartet ist und beim 1:1 gegen Gladbach reihenweise Hochkaräter liegen ließ.

Die neue, deutlich weniger berechenbare Offensivausrichtung schien hervorragend zu funktionieren. Ob man mit Lewandowski besser abgeschnitten hätte, steht in den Sternen.