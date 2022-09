"Ass im Ärmel"? Real Madrid weiter heiß auf Haaland

IMAGO/Simon Bellis

Erling Haaland bleibt heiß begehrt

Als klar war, dass Erling Haaland Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen würde, kristallisierten sich schnell die Klubs heraus, die die besten Chancen auf einen Kauf des BVB-Torjägers haben. Darunter mit Real Madrid ein Verein, der lange heiß gehandelt wurde, letztlich aber Manchester City den Vorzug geben musste. Das Interesse in der spanischen Hauptstadt soll damit aber längst nicht erkaltet sein.

Für Real-Präsident Florentino Pérez sei eine Verpflichtung von Erling Haaland weiterhin mehr als ein "Traum", will "El Nacional" erfahren haben. Demnach soll der Boss der Madrilenen bei einem künftigen Poker um den Torjäger sogar "ein Ass" in seinem Ärmel wähnen.

Das Portal betont, dass Haaland bei seinem Wechsel ans Etihad Stadium darauf gepocht hat, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag zu verankern. Für 150 Millionen Euro soll es ihm möglich sein, Manchester wieder zu verlassen, heißt es in dem Bericht. Eine enorme Summe, die angesichts der herausragenden Vorstellungen des Norwegers aber kaum einen Spitzenklub abschrecken dürfte - auch nicht Real Madrid.

Haaland stürmt von Rekord zu Rekord

Real soll sich in diesem Sommer gegen Haaland entschieden haben, da man mit Karim Benzema bereits über einen Stürmer von Weltklasse-Format verfügt. Mit Blick auf die Nachfolge des 34-Jährigen sollen die Madrilenen Haaland allerdings weiterhin im Visier haben.

Pérez soll in diesem Zusammenhang davon ausgehen, dass die Chancen der Spanier sehr gut sind. Haaland sei ohnehin "in die spanische Kultur verliebt" und könne sich absolut vorstellen, seinen Wohnsitz nach Spanien zu verlegen, so "El Nacional".

Dass der 22-jährige Haaland in seiner Karriere noch einmal in Madrid landet, klingt nicht weit hergeholt, all zu schnell dürfte der Wechsel aber nicht zum konkreten Thema werden. Bei ManCity untermauert der Nationalspieler seine Klasse aktuell mit Rekorden am Fließband, außerdem verbindet ihn einiges mit dem Klub, für den einst auch sein Vater spielte. Wenn sich Haalands Vertrag (bis 2027) seinem Ende entgegen neigt, dürfte die Gerüchteküche allerdings wieder sehr heiß brodeln.