Zehn Gladbacher kassieren schmerzhafte Pleite gegen Mainz

IMAGO/TEAM2sportphoto

Gladbach muss sich Mainz 05 geschlagen geben

Borussia Mönchengladbach kassiert die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Daniel Farke. Mainz 05 klettert durch das 1:0 auf Platz fünf.

Daniel Farke stand in den letzten Minuten wie versteinert am Spielfeldrand, gratulierte nach seiner ersten Niederlage als Trainer von Borussia Mönchengladbach seinem Gegenüber Bo Svensson - und ließ sich von den Fans mit der Parole für das nächste Spiel aufmuntern.

"Auswärtssieg! Auswärtssieg!", riefen die Anhänger nach dem 0:1 (0:0) gegen den FSV Mainz 05. Der nächste Gegner ist allerdings Überraschungstabellenführer SC Freiburg. "Es ist unglücklich für uns gelaufen. Kleine Dinge, die den Fußball entscheiden, waren nicht auf unserer Seite", sagte Bundesliga-Rückkehrer Julian Weigl bei "DAZN" nach der ersten Saisonpleite, mit der die Gladbacher den besten Start seit den glorreichen Zeiten von Vogts und Heynckes verpassten.

Aaron Martin (55.) schoss die Gäste zum dritten Saisonsieg und mit zehn Punkten auf Rang fünf. FSV-Sportdirektor Martin Schmidt sah sein Team "vor allem kämpferisch, willig und mutig". Unmittelbar vor der Mainzer Führung hatte Gladbach-Verteidiger Ko Itakura wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Die Borussia ist deswegen nur Tabellenneunter mit acht Zählern - ein Erfolg über Mainz hätte den besten Aufgalopp der Fohlen seit der letzten Meistersaison 1976/77 bedeutet.

Die Gladbacher Last-Minute-Zugänge Weigl und Nathan N'Goumou nahmen erwartungsgemäß auf der Bank Platz, beide kamen in der Schlussphase auf den Platz. Gegenüber dem 1:1 beim Serienmeister Bayern München brachte Farke allein Ramy Bensebaini für Luca Netz.

Mainz 05 startet mutig

Die Mehrheit der 51.210 Zuschauer im Borussia-Park und auch Farke waren mit der Anfangsphase keineswegs einverstanden. Mainz attackierte die heimstarken Gladbacher früh und erspielte sich die erste Großchance durch Silvan Widmer, der seinen Schweizer Landsmann Yann Sommer per Kopf aus wenigen Metern zu einer Glanzparade zwang (7.).

Sommer, der mit seinem 267. Bundesliga-Einsatz den Schweden Ronnie Hellström als ausländischen Rekordkeeper im Oberhaus ablöste, knüpfte nicht nur in dieser Szene an seine sagenhaften 19 Paraden aus der Vorwoche beim FC Bayern an.

Nach 15 Minuten hatten die 05er bereits sechs Torschüsse abgegeben, die Elf vom Niederrhein war kaum einmal in die gegnerische Hälfte gekommen. Danach aber fand Gladbach allmählich Ordnung und Kontrolle, der wiedererstarkte Marcus Thuram sendete mit einer Doppelchance (23.) das erste Lebenszeichen der Hausherren.

Thuram verpasst Gladbacher Führung

Farke war trotzdem unzufrieden, er gestikulierte wild und trat einen Alukoffer um. Seine Mannschaft aber steigerte sich weiter, nach einem Konter streichelte der Schuss von Thuram die Oberkante der Latte (30.).

Nach einem Luftloch des Mainzers Maxim Leitsch hatte Thuram in der 34. Minute freie Bahn. Anstatt abzuschließen, entschied sich der Franzose für das Abspiel auf den mitgelaufenen Florian Neuhaus, Dominik Kohr klärte den unsauberen Pass.

Nach der Pause musste Gladbach zweimal verletzungsbedingt wechseln, bei Nico Elvedi und Alassane Plea ging es nicht weiter. So kam Kapitän Lars Stindl nach Verletzungspause zu seinem Comeback.

Kurz darauf war Gladbach nach der Notbremse von Itakura gegen Karim Onisiwo nur noch zu zehnt. Aaron verwandelte den anschließenden Freistoß butterweich. Gladbach musste noch mehr riskieren, Nationalspieler Jonas Hofmann traf frei vor Zentner den Ball nicht richtig (65.).