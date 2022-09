Kramer verteidigt Schalke-Neuzugang Polter

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Frank Kramer verteidigte Schalke-Angreifer Sebastian Polter

Nach fünf Saisonspielen in der Bundesliga ist Sebastian Polter immer noch nicht so richtig beim FC Schalke 04 angekommen. Doch während sich bei einigen Fans zunehmend Unmut breit macht, steht Trainer Frank Kramer hinter seinem Schützling.

"Wir haben zu ihm volles Vertrauen. Er wird noch wichtig für uns, dafür haben wir ihn auch geholt. Jeder Spieler, gerade die Stürmer, durchleben in einer Saison auch mal weniger gute Phasen. Und er muss sich jetzt aus dieser Phase herausarbeiten. Dabei unterstützen wir ihn alle", sagte der Coach der Königsblauen am Sonntag der "WAZ".

Polter war im Sommer für rund 1,5 Millionen Euro vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt. Beim Lokalrivalen waren ihm in der letzten Spielzeit noch zehn Treffer und zwei Vorlagen gelungen. Diese Fähigkeiten als Torjäger konnte er bei den Knappen bislang nicht unter Beweis stellen.

Auf Schalke ist der 31-Jährige noch torlos. Während er in den ersten beiden Saisonspielen in der Liga beim 1. FC Köln und im DFB-Pokal gegen den Bremer SV noch in der Startelf gestanden hatte, schenkte ihm Kramer zuletzt nicht mehr das Vertrauen für die Anfangsformation. Viermal in Folge war Polter zuletzt nur Joker.

In der Rolle als Backup für Simon Terodde bot er sich in den letzten Wochen aber auch nicht für mehr Spielzeit an. Seine schwachen Leistungen bescherten ihm auch Kritik bei den Fans. Hinzu kommt, dass einige Anhänger nach den Spekulationen zum Ende der Transferperiode an seiner Identifikation mit dem Klub zweifeln.

Wildes Transfer-Gerücht beim FC Schalke 04

Am Deadline Day hatten wilde Gerüchte die Runde gemacht, dass Polter S04 bereits wieder verlassen wolle, um sich dem VfB Stuttgart anzuschließen.

Spieler und Funktionäre wiesen die Spekulationen zwar zurück, Sportdirektor Rouven Schröder ließ aber durchblicken, dass Polter derzeit Frust schiebt.

"Ich finde es gut, dass er unzufrieden ist, denn wir sind alle unzufrieden aufgrund des Spiels gegen Union Berlin", wurde Schröder unter der Woche zitiert.

Am letzten Tag der Wechselperiode setzten ihm seine Chefs dann in Person von Kenan Karaman noch einen weiteren Konkurrenten vor die Nase. "Ich fühle mich super wohl auf Schalke und werde alles GEben damit wir wieder in die Erfolgsspur kommen!", schrieb Polter auf Twitter.

Wenn es am nächsten Wochenende ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub aus Bochum geht, dann hat Polter die nächste Chance, die Krise hinter sich zu lassen.