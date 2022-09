"Es war eine Ehre": BVB-Neuzugang schwärmt von Angebot

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Salih Özcan wechselte vom 1. FC Köln zum BVB

Neuzugang Salih Özcan wird bei Borussia Dortmund immer wichtiger. Beim Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim stand der Sechser zum zweiten Mal in Folge in der BVB-Startelf und machte einen positiven Eindruck. Für seinen Wechsel zu den Schwarz-Gelben verließ der türkische Nationalspieler den 1. FC Köln.

"Es war eine Ehre, als das Angebot kam", schwärmte Özcan im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" von der Dortmunder Offerte.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl machte dem 24-Jährigen deutlich, was der Bundesligist von einem defensiven Mittelfeldspieler verlangt. "Er hat mir unter anderem zu verstehen gegeben, dass der BVB Spieler sucht, die auch in schweren Zeiten ihren Mann stehen, die im Training und im Spiel alles geben", erklärte Özcan gegenüber der Regionalzeitung.

Er sei für das "Dagegenhalten" da, meinte der Dortmunder Neuzugang. Beim 1:0-Erfolg in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim wusste Özcan am Freitag zu überzeugen und spielte wie schon gegen Hertha BSC (1:0) die gesamten 90 Minuten durch.

BVB-Sportdirektor Kehl lobt Neuzugang Özcan

"Er hat ein super Spiel gemacht gegen Berlin. Er wird sich für uns als sehr wichtig erweisen, davon bin ich überzeugt. Er wird dieser Mannschaft etwas geben, was sie braucht", lobte Sportdirektor Kehl den gebürtigen Kölner vor wenigen Tagen bei "Sky".

Özcan war 2007 in den Nachwuchs des FC gewechselt. In der vergangenen Saison reifte der Sechser in seiner Heimatstadt zum Schlüsselspieler heran. Nach der Qualifikation für die Conference-League-Playoffs entschied sich Özcan, beim BVB eine neue Herausforderung anzunehmen.

Borussia Dortmund überwies im Gegenzug rund fünf Millionen Euro an den 1. FC Köln. Am Dienstag könnte Özcan gegen den FC Kopenhagen sein Debüt in der Champions League feiern. In der Königsklasse kommt es schließlich auch auf das "Dagegenhalten" an.