Kohler: "Dortmund spielt nicht wirklich gut, aber ..."

BVB-Legende Jürgen Kohler glaubt an Leverkusen und Leipzig

Geht es nach BVB-Legende Jürgen Kohler, kommt der Start der Champions League für Bayer Leverkusen und RB Leipzig genau richtig. Für Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat der Weltmeister von 1990 viel Lob übrig.

"Die Königsklasse kommt für Leipzig und Leverkusen zum richtigen Zeitpunkt. Ein neuer Wettbewerb sorgt für Frische im Kopf", schrieb Kohler in seiner Kolumne in der Montagsausgabe des "kicker".

Siege gegen die vermeintlich schwächsten Gruppengegner Schachtar Donezk und FC Brügge "könnten für Bayer und RB ein Wendepunkt für die Saison" sein, ergänzte Kohler mit Blick auf die beiden deutschen Champions-League-Teilnehmer, die in der Bundesliga einen schwachen Start erwischten.

BVB-Legende Kohler über Leverkusen und Leipzig: "Wegweisende Woche"

Kohler gibt allerdings auch zu bedenken: "Geht der Start jedoch nach hinten los, stehen RB und Bayer gleich mit dem Rücken zur Wand. Dann fangen die Diskussionen an." Es sei also "eine wegweisende Woche für beide Klubs", betonte der 56-Jährige.

Bei Leverkusen und Leipzig machte der frühere Abwehrspieler Kohler ähnliche Schwachstellen aus: "Bei jeweils neun Gegentoren in fünf Ligaspielen ist offensichtlich, wo es hapert: Beide Teams wirken in der Defensive sehr instabil, obwohl größtenteils dieselben Spieler auflaufen wie in der Vorsaison."

Es liege also "nicht an der Qualität, sondern an der Bereitschaft", so Kohler weiter.

Leverkusen scheine "alles mit Schnelligkeit, Flügelspiel und Steckpässen lösen zu wollen", hielt Kohler fest: "Sie denken, dass sie die Gegner auseinandernehmen können – aber das funktioniert nur mit einer zuverlässigen Defensive."

Lob für BVB-Coach Edin Terzic

Bei den Leipzigern, die am Samstag mit 0:4 bei Eintracht Frankfurt unterlagen, machte Kohler "viel Unruhe im Verein" aus. "Kommt ein Sportdirektor oder nicht? Das Thema schwirrt um die Mannschaft herum, Spieler nehmen das gerne als Ausrede…", warf Kohler in den Raum.

Als "perfektes Gegenbeispiel" zu Bayer Leverkusen benannte Kohler seinen Ex-Klub Borussia Dortmund. Dort habe Trainer Edin Terzic "die Abwehr stabilisiert", befand der Ex-BVB-Verteidiger.

"Dortmund spielt nicht wirklich gut, hat aber schon dreimal 1:0 gewonnen", stellte Kohler fest: "Durch die Erfolgserlebnisse kommt die Sicherheit, spielerische Elemente werden sich über kurz oder lang entwickeln."