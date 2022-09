Kehl sieht BVB "richtig unter Druck"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Kehl beerbte Michael Zorc als Sportdirektor beim BVB

Sportdirektor Sebastian Kehl nimmt die Profis von Borussia Dortmund vor dem Heimauftakt in der Champions League gegen den FC Kopenhagen am Dienstag (18:45 Uhr) in die Pflicht.

"Wir wissen, dass wir danach mit zwei Auswärtsspielen in Manchester und Sevilla richtig unter Druck sind. Wenn wir die Gruppenphase überstehen wollen, sollten wir versuchen, das Spiel zu gewinnen", sagte Kehl dem "kicker".

In der kniffligen Königsklassen-Gruppe des BVB gilt der dänische Meister als schwächster Gegner. Manchester City ist klarer Favorit, der FC Sevilla wohl ungefähr auf Augenhöhe mit der Borussia.

BVB macht "einen großen Schritt nach vorne"

Mut macht Kehl und Co. die Entwicklung der Mannschaft von Trainer Edin Terzic, insbesondere im Defensivbereich.

Der BVB feierte in der laufenden Bundesliga-Saison bereits drei 1:0 Siege, gegen Bayer Leverkusen, bei Hertha BSC und am Wochenende gegen 1899 Hoffenheim.

"Dass wir wieder zu null gespielt haben, zeigt, wie sich die Mannschaft gegen Hoffenheim reingeworfen hat. In dieser Beziehung haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht", lobte Kehl. "Die Mannschaft hat zuletzt in vielen Spielen gezeigt, dass sie daran arbeitet, sich zu wehren, gut zu verteidigen, nicht in Schönheit zu sterben."

Erneut viele Ausfälle beim BVB

Bitter ist allerdings einmal mehr die Personalmisere beim BVB. Neben dem krebserkrankten Sébastien Haller fällt auch Mahmoud Dahoud längerfristig aus.

Er laboriert genauso an einer Schulterverletzung wie nach dem Hoffenheim-Spiel auch Offensiv-Juwel Jamie Bynoe-Gittens, dessen Ausfallzeit noch offen ist.

"Jamie hatte so eine Thematik schon einmal in der Jugend", schilderte Kehl, der keine Erklärung für die aktuelle Problematik hat. "Präventiv wird super viel mit den Jungs gearbeitet, sie machen individuelle Einheiten in dem Bereich. Das ist schon etwas, das uns jetzt beschäftigt", so der BVB-Manager.