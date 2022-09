S04-Sportchef Schröder verteidigt Kramer und einen Neuzugang

IMAGO/Blatterspiel

Durchwachsener Saisonstart des FC Schalke 04

Kurz vor Ende der Wechselfrist präsentierte der FC Schalke 04 in Sepp van den Berg einen neuen Innenverteidiger. Am Samstag stand der junge Niederländer beim VfB Stuttgart (1:1) direkt in der Startelf der Königsblauen - und patzte folgenschwer. S04-Sportdirektor Rouven Schröder nahm das Talent des FC Liverpool anschließend in Schutz.

"Entscheidend ist, was er daraus lernt. Nach dem Spiel war er unglaublich angefressen", so Schröder über den individuellen Fehler von van den Berg vor dem Stuttgarter Treffer bei "Sky". "Das hat mich nicht gewundert, denn in den Gesprächen hat man schon gemerkt, wie ambitioniert er ist."

Klar ist: Hinter van den Berg liegen turbulente Tage. Erst am vergangenen Dienstag hatte sich der niederländische U21-Nationalspieler für einen Wechsel vom FC Liverpool zu Schalke entschieden. Ein Jahr läuft der 20-Jährige nun auf Leihbasis für den Bundesliga-Aufsteiger auf.

Startelf-Debüt nach wenigen Tagen beim FC Schalke 04

Am Samstag folgte prompt sein Debüt im deutschen Oberhaus. Cheftrainer Frank Kramer vertraute dem Neuling gleich einen Platz in der Startelf an.

Doch beim Debüt misslang dem Youngster eine Ballannahme. VfB-Stürmer Silas nutzte den Patzer direkt aus und spielte den entscheidenden Pass auf Chris Führich, der zur Stuttgarter Führung schoss.

Zwar konnte Simon Terodde wenig später für Schalke ausgleichen. Auf den ersten Sieg in der neuen Saison muss die Mannschaft der Königsblauen aber immer noch warten.

FC Schalke 04: Fehler als Innenverteidiger haben "hohe Konsequenz"

Dass nun van den Berg schon nach den wenigen Eindrücken vom Samstag das notwendige Niveau für die Bundesliga abgesprochen wird, schmeckt Schröder überhaupt nicht.

"Er ist U21-Nationalspieler in den Niederlanden, hat in Liverpool mit den Stars trainiert und bei Preston North End in der zweiten englischen Liga über 30 Spiele von Beginn an gemacht", listete Schröder die bisherige Vita van den Bergs auf.

Macht man als Innenverteidiger einen Fehler, habe "das eine hohe Konsequenz. Wir müssen aufhören nach einem Spiel zu sagen: Der ist nicht bundesligatauglich", so der Schalker Sportchef.

Unterstützung für S04-Trainer Frank Kramer

Nach dem dritten Unentschieden in fünf Spielen rangieren die Knappen lediglich auf Platz 15. Kritik an Kramer wollte Schröder nach dem sehr durchwachsenen Saisonstart aber keineswegs aufkommen lassen.

"Ich bin mit Frank Kramer absolut zufrieden. Er ist für uns ein absoluter Gewinn", so Schröder, der mit dem aktuellen S04-Coach schon bei Greuther Fürth zusammengearbeitet hatte. "Bei einem Traditionsverein wird immer erwartet, dass man den möglichst größten Trainer verpflichtet. Wir wollten aber einen Trainer haben, der anpackt und arbeitet. Da brauche ich nicht den größten Namen."

Schalke hatte Kramer vor der Saison mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet. "Wir haben ihn diesem nicht umsonst gegeben", sagte Schröder.