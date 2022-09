Frankfurt sieht "gute Chancen" bei Kamada-Verlängerung

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Daichi Kamada könnte jetzt doch bei Eintracht Frankfurt verlängern

Lange Zeit war unklar, ob Daichi Kamada in diesem Sommer bei Eintracht Frankfurt bleiben würde: Der Vertrag des Japaners läuft 2023 aus. Jetzt kann der Europa-League-Sieger aber offenbar auf einen längeren Verbleib hoffen.

Nach Informationen der "Bild" wollen die Hessen das auslaufende Arbeitspapier mit Kamada um "zwei oder drei Jahre" verlängern. Der Champions-League-Neuling sieht dem Bericht zufolge "gute Chancen".

Demnach wäre die Vertragsverlängerung des 26-jährigen Mittelfeldspielers mit einer Gehaltserhöhung verbunden.

Schon fünf Saisontore für Kamada bei Eintracht Frankfurt

Mit wettbewerbsübergreifenden fünf Saisontreffern ist Kamada aktuell der beste Torschütze der Frankfurter Eintracht. In der Bundesliga kommt der offensive Kreativkopf schon auf drei Treffer und zwei Vorlagen. Beim 4:0-Heimsieg gegen Leipzig erzielte er am Samstag die 1:0-Führung in der 16. Minute.

Vor dem Ende der Sommertransferperiode hatte die Eintracht laut "Bild" ein Angebot von Benfica über acht Millionen Euro für Kamada abgelehnt.

Kamada, der seit 2017 in bislang 99 Bundesliga-Spielen das Frankfurter Trikot trug und dabei 14 Tore erzielte, sei ohnehin nicht wechselwillig gewesen, heißt es im "Bild"-Bericht.

Auch der Vertrag von Frankfurts Abwehrchef Ndicka läuft aus

Kamada ist einer von zwei Frankfurter Top-Spielern, dessen Kontrakt im kommenden Sommer ausläuft. Auch Innenverteidiger Evan Ndicka, der seit dem Karriereende von Martin Hinteregger als neuer Abwehrchef gilt, steht nur noch für eine Saison unter Vertrag.

Beide Spieler blieben vorerst bei den Hessen. Ob sie ihre Verträge verlängern oder sich im Sommer 2023 ablösefrei einen neuen Verein suchen, ist seit Wochen Teil zahlreicher Medienspekulationen.

Mit Flügelspieler Filip Kostic verlor die Eintracht im Sommer einen langjährigen Leistungsträger, dessen Vertrag noch bis 2023 lief. Der Serbe, der zum besten Spieler der Europa-League-Saison 2021/22 gewählt wurde, wechselte für knapp 13 Millionen Euro plus Boni zum italienischen Rekordmeister Juventus.