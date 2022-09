Ex-S04-Coach Grammozis in Bochum gehandelt

IMAGO/Revierfoto

Wurde im Frühjahr 2022 beim FC Schalke 04 entlassen: Dimitrios Grammozis

Nach dem desaströsen Saisonstart mit vier Niederlagen aus vier Spielen droht Trainer Thomas Reis beim VfL Bochum das Aus. Unter anderem Dimitrios Grammozis, seines Zeichens ehemaliger Chefcoach des FC Schalke 04, wird als Nachfolger gehandelt.

Vier Spiele, vier Niederlagen, 3:15 Tore: Die Euphorie beim VfL Bochum nach dem souveränen Klassenerhalt in der Vorsaison ist längst verraucht.

Ein Gesicht der Krise ist ausgerechnet Trainer Thomas Reis, einer der Architekten der Bundesliga-Rückkehr und der starken Comeback-Saison im Oberhaus.

Rauswurf oder "Endspiel" gegen den FC Schalke 04?

Doch nicht nur wegen der sportlichen Talfahrt ist Reis in Bochum längst angezählt. Auch sein von mehreren Medien übereinstimmend vermeldeter Flirt mit dem FC Schalke 04 in der Sommerpause hängt dem 48-Jährigen nach.

Zumal Reis die Gespräche mit dem ungeliebten VfL-Nachbarn öffentlich dementierte und sich damit Lügen-Vorwürfen aussetzte.

Ausgerechnet vor dem "kleinen" Revierderby auf Schalke am kommenden Samstag (18:30 Uhr) droht Reis in Bochum nun womöglich das Aus. "Bild" berichtet von einem Treffen der Vereinsspitze, das demnach genau mit diesem Ergebnis enden könnte. Im besten Falle erhält Reis ein "Endspiel" um seinen Job in Gelsenkirchen, heißt es.

Erst FC Schalke 04, jetzt VfL Bochum?

Dem Bericht zufolge werden rund um den VfL bereits zwei Nachfolgekandidaten für den Ex-Profi gehandelt. Insbesondere ein Name hat es dabei in sich: Es ist der von Dimitrios Grammozis, der erst im vergangenen Frühjahr auf Schalke entlassen wurde.

Naheliegend sind die Gerüchte allerdings. Der 44 Jahre alte Deutsch-Grieche hat eine Bochumer Vergangenheit, nicht nur als Spieler der zweiten Mannschaft, sondern auch als Junioren-Coach sowie Assistenztrainer der Profi-Mannschaft.

Neben Grammozis bringt "Bild" mit Heiko Butscher zudem einen weiteren Kandidaten für die Reis-Nachfolge ins Gespräch. Der 42-Jährige ist derzeit Trainer der U19 des VfL.