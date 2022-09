BVB treibt Stadion-Umzug voran

IMAGO/Hans Blossey

Stadion-Umzug beim BVB bis Ende 2022

Borussia Dortmund ist für seine U23 weiter auf der Suche nach einer neuen Spielstätte für den Herbst und Winter. Drei Standorte außerhalb Dortmunds nimmt der BVB nun offenbar genauer unter die Lupe.

Sportlich läuft es derzeit extrem schlecht bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund.

Erst einen Sieg feierte der BVB an den ersten sieben Spieltagen der 3. Liga. Magere vier Punkte hat der Tabellenneunte der Vorsaison bislang auf dem Konto.

Die 0:3-Niederlage bei Dynamo Dresden am Wochenende bedeutete den Absturz auf Platz 19.

Zudem ist immer noch unklar, wo das Team von Trainer Christian Preußer in den kommenden Wochen und Monaten ihre Heimspiele austrägt. Die Partie gegen den VfB Oldenburg am Samstag (14:00 Uhr) wird die letzte sein, für die der BVB II in den Signal Iduna Park ausweichen darf.

Der Rasen dort würde die zusätzliche Belastung angesichts der zahlreichen englischen Wochen des Profi-Teams nicht verkraften.

Stadion-Umzug des BVB für fünf Heimspiele

Das altehrwürdige Stadion Rote Erde, in dem die "kleinen" Borussen sonst die Fußball-Schuhe schnüren, befindet sich nach wie vor im Umbau. Die Verfüllung von Bergbauschäden im Untergrund hält die Sanierung derzeit auf.

Bis Ende 2022 sollen die Bauarbeiten zwar abgeschlossen sein. Die Drittligaspiele gegen 1860 München, den MSV Duisburg, den SC Verl, Viktoria Köln und Erzgebirge Aue müssen aber dennoch in einer anderen Arena stattfinden.

Den "Ruhr Nachrichten" zufolge wird eine BVB-Delegation in dieser Woche deshalb drei Standorte außerhalb Dortmunds besichtigen.

"Bei der Wahl des Ausweichstadions müssen wir eine Reihe von Kriterien berücksichtigen. Zuallererst natürlich die Vorgaben des DFB. Darüber hinaus sind die Gegebenheiten für die Spieler und die räumliche Distanz wichtig. Das Stadion darf nicht zu weit von Dortmund entfernt sein. Und natürlich spielen auch die finanziellen Konditionen eine Rolle", erklärte Christian Hockenjos, Direktor Organisation beim BVB, gegenüber dem Blatt.

Absage von der Stadt Essen an den BVB

Von der Stadt Essen bekam der BVB dem Bericht zufolge inzwischen eine Absage. Das Stadion an der Hafenstraße darf nicht genutzt werden.

Zuletzt wurden auch Duisburg, Paderborn, Münster, Wuppertal, Lotte und Osnabrück als mögliche Alternativen gehandelt.

Aus diesem Sextett haben sich nach Prüfung durch den BVB das noch in Frage kommende Trio herauskristallisiert, heißt es. Um welche Standorte es sich genau handelt, ist derzeit noch unklar.