BVB-Kniff: Darum fehlt Bellingham im CL-Kader

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kröger

Jude Bellingham fehlt im BVB-Kader für die Champions League

Wenn Borussia Dortmund am Dienstagabend (18:45 Uhr) den FC Kopenhagen zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase empfängt, wird Jude Bellingham sicher in der Startelf stehen. Und das, obwohl der Engländer nicht im bei der UEFA gemeldeten BVB-Kader auftaucht. Wie ist das möglich? Und was steckt dahinter?

Der ein oder andere schwarz-gelbe Fan wird wohl erschrocken sein, als der Blick auf den Champions-League-Kader des BVB fiel, der auf der offiziellen Website der UEFA hinterlegt ist. Unter anderem Jude Bellingham und Youssoufa Moukoko fehlen in der Liste.

Dafür stehen etwa Göktan Gürpüz und Soumaïla Coulibaly im Aufgebot, die beide vornehmlich in der zweiten Mannschaft des BVB spielen und in der Profi-Mannschaft noch keinen bleibenden Eindruck hinterließen.

Die Youngster stehen neben etablierten Stars wie Kapitän Marco Reus und Mats Hummels auf der sogenannten A-Liste des Champions-League-Kaders. Diese Liste darf maximal 25 Spieler umfassen, darunter mindestens zwei Torhüter. Acht dieser 25 Akteure müssen laut UEFA "lokal ausgebildete Spieler", einfach gesagt Eigengewächse sein.

Um diese Bedingung zu erfüllen, muss ein Spieler im Alter zwischen 15 und 21 Jahren mindestens drei Spielzeiten bei seinem Klub oder einem anderen Klub desselben Nationalverbands (= jeder andere deutsche Verein) unter Vertrag gestanden haben.

BVB: Bellingham und Moukoko machen Platz

Für Spieler wie Bellingham und Moukoko greift der BVB auf die sogenannte B-Liste zurück. Hier können nur Spieler gemeldet werden, die nach dem 01. Januar 2001 geboren wurden. Darüber hinaus müssen die Akteure seit dem "15. Geburtstag für mindestens zwei Jahre in Folge für den betreffenden Klub spielberechtigt [sein]; oder für drei Jahre in Folge - bei einer maximal einjährigen Leihe - für einen Klub desselben Verbandes", lautet der entsprechende Abschnitt in den UEFA-Statuten.

Da das Dortmunder Duo diese Anforderungen erfüllt, kann der BVB die Plätze der A-Liste anderweitig vergeben - und schafft sich so im Fall der Fälle mehr Flexibilität und Handlungsspielraum.

Im weiteren Verlauf der Champions-League-Saison darf jeder Verein bis zu drei Spieler nachnominieren. Das wird sich Dortmund im Falle der länger verletzten und daher nicht nominierten Mateu Morey und Mahmoud Dahoud sowie des erkrankten Sébastien Haller zu Nutze machen.