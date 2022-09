Kamada und Co.: Krösche spricht über SGE-Verlängerungen

IMAGO/Jürgen Kessler

Daichi Kamada soll langfristig bei Eintracht Frankfurt bleiben

Markus Krösche, seines Zeichens Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, hat die Erwartungen an Randal Kolo Muani gedämpft und verraten, wie der Stand in den Verhandlungen mit Daichi Kamada über eine Vertragsverlängerung ist.

In der gerade erst zu Ende gegangenen Transferperiode standen einige Leistungsträger von Eintracht Frankfurt bei großen Klubs auf dem Zettel, doch bis auf Filip Kostic verließen weder der bei Manchester United gehandelte Kevin Trapp noch Daichi Kamada die Hessen. Nun möchte die SGE gern Nägel mit Köpfen machen und den Vertrag von Kamada, der im Sommer 2023 ausläuft, verlängern.

"Wir versuchen bei Kamada eine Lösung hinzubekommen, da sind wir mit den Beratern in guten Gesprächen", verriet nun Sportvorstand Markus Krösche in der "Frankfurter Rundschau". Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon fünf Tore erzielt hat, soll langfristig beim Fußball-Bundesligisten bleiben, allerdings nicht um jeden Preis, wie Krösche hinzufügte.

"Wir werden keine wilden Sachen machen und etwa die Gehaltsstruktur sprengen. Wenn wir das einmal machen, kriegen wir das nie wieder eingefangen", betonte der 41-Jährige mit Blick auf Kamada und auch weitere anstehende Verhandlungen.

Die Eintracht müsse abwägen. "Es mag ein finanzieller Schaden sein, wenn uns einer im Sommer ablösefrei verlässt, aber der Schaden ist viel, viel größer, wenn du einmal das Gehaltsgefüge sprengst", erklärte er.

Krösche: Eintracht wollte Randal Kolo Muani schon im letzten Jahr

Durch das Erreichen der Champions League habe der Europa-League-Sieger der vergangenen Saison außerdem nun bessere Karten.

"Der Spruch: Entweder verlängern oder verkaufen ist dadurch ein wenig aufgeweicht. Jetzt können wir sagen: Dann läuft der Vertrag halt aus, er spielt weiter und wir haben Qualität im Kader", freute sich Krösche.

Für Ausrufezeichen sorgte zuletzt auch Randal Kolo Muani, der ablösefrei vom FC Nantes kam. Zwei Tore und vier Vorlagen hat der 23-jährige Angreifer bereits in der Bundesliga gesammelt. Krösche dämpfte trotzdem die Erwartungen.

"Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Er hat das sehr gut gemacht bisher, das sehen ja alle, aber er wird irgendwann auch in Phasen kommen, in denen es nicht ganz so gut läuft", sagte der Sportchef und fügte an: "Auch dann werden wir ihn unterstützen und ihn fördern."

Der junge Franzose habe sich "sehr schnell an die Intensität und Spielgeschwindigkeit der Bundesliga gewöhnt", so der 41-Jährige weiter in der "Frankfurter Rundschau". "Wir wollten ihn ja bereits im vergangenen Jahr zu uns holen, sind uns aber damals mit Nantes nicht einig geworden." Dass es nicht so weit kam, sei schlussendlich sogar gut gewesen, denn der Offensivmann in der Ligue 1 noch einen weiteren Sprung gemacht.