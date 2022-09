Brisante Klausel in Lewandowskis Vertrag enthüllt

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Robert Lewandowski wechselte vom FC Bayern zum FC Barcelona

Vor der Saison wechselte Robert Lewandowski nach langem Hin und Her vom FC Bayern zum FC Barcelona. Dort schlug der polnische Torjäger ein wie eine Bombe. Dennoch kann Barca den Vertrag mit dem 33-Jährige offenbar unter bestimmten Voraussetzungen kündigen.

Vier Ligaspiele, fünf Tore: Robert Lewandowski macht im Trikot des FC Barcelona da weiter, wo er beim FC Bayern aufgehört hat.

Auch dank des neu verpflichteten Superstars erwischten die Katalanen einen starken Saisonstart und belegen in La Liga aktuell Rang zwei hinter Erzrivale Real Madrid.

Um Lewandowski den Abgang vom FC Bayern schmackhaft zu machen, musste der klamme Klub natürlich auch ein dickes Finanzpaket rund um die Vertragslaufzeit von vier Jahren schnüren.

Kann der FC Barcelona den Vertrag mit Robert Lewandowski kündigen?

Wie der Radiosender "Cadena SER" enthüllt, sind die Gehaltszahlungen des Angreifers gestaffelt. Demnach verdient Lewandowski in der laufenden Saison 20 Millionen Euro brutto, 2023/2024 26 Millionen Euro, 2024/2025 32 Millionen Euro. 2025/2026 sinkt das Gehalt dann wieder auf 26 Millionen Euro.

Dieses letzte Vertragsjahr steht dem Bericht zufolge wegen einer durchaus brisanten Vertragsklausel allerdings unter Vorbehalt: Absolviert Lewandowski in der Spielzeit 2024/2025 weniger als 55 Prozent der Spiele, hat Barca ein einseitiges Kündigungsrecht.

Lewandowski wiederum kann sein Engagement in Katalonien jederzeit beenden. Will er dann jedoch bis zum Ablauf des Kontrakts im Sommer 2026 für einen anderen Klub auflaufen, behalten alle Vertragsinhalte ihre Gültigkeit - inklusive der Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.

Diese Prämien kassiert Robert Lewandowski beim FC Barcelona

Auch die Prämien in Lewandowskis Vertrag haben es in sich: Sie reichen von 600.000 Euro für den Gewinn der spanischen Meisterschaft bis hin zu zwei Millionen Euro für das Triple aus Ligatitel, spanischem Pokal und Champions League.

Ein Pokalsieg alleine bringt Lewandowski laut des Berichts übrigens keine Bonuszahlung ein. Dieser muss mit einem Erfolg in der Liga und/oder Königsklasse kombiniert sein, damit zusätzliches Geld auf das Konto des früheren BVB-Profis fließt.