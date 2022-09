Die lange Hotel-Suche des FC Bayern in Mailand

IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern suchte vor dem Champions-League-Auftakt lange nach einem Hotel

Dass der FC Bayern in der Champions League auf Inter Mailand trifft, ist seit knapp zwei Wochen bekannt. In welchem Hotel der deutsche Rekordmeister vor dem Königsklassen-Auftakt im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) unterkommen würde, war dagegen lange unklar.

Nach Informationen der "Bild" gestaltete sich die Hotelsuche des FC Bayern in Mailand äußerst schwierig.

Dem Bericht zufolge hatten die Reiseplaner der Münchner "riesige Probleme, überhaupt ein passendes Hotel zu finden, das allen Ansprüchen entspricht".

Zu den Hotel-Voraussetzungen, die der FC Bayern für die Vorbereitung eines Champions-League-Auswärtsspiels als notwendig erachtet, gehören demnach unter anderem Physio-, Aufwärm-, Besprechungs- und Essensräume. Für gewöhnlich komme der Champions-League-Gewinner von 2020 dafür in gut gelegenen Fünf-Sterne-Hotels unter.

In Mailand wurde die kurzfristige Hotelsuche - zwischen der Gruppenauslosung und dem Spieltermin liegen gerade einmal 13 Tage - allerdings zu einer echten Herausforderung.

Formel-1-Rennen in Monza macht es dem FC Bayern schwer

Und das hatte gleich mehrere Gründe. Zum einen findet am kommenden Wochenende der Große Preis von Italien in Monza statt. Die traditionsreiche Formel-1-Strecke liegt nur knapp 18 Kilometer nördlich von Mailand. Entsprechend kommen viele Rennbegeisterte in der norditalienischen Metropole unter.

Außerdem zieht auch die Fashion Week, die vom 20. bis 26. September stattfindet, viele Menschen schon frühzeitig in die 1,4-Millionen-Einwohner-Stadt.

Mit der Gas-Tech 2022 findet vom 5. bis 8. September schon in dieser Woche eine große Messe statt. Vom 7. bis 11. September steigt darüber hinaus der renommierte EADV-Congress 2022 von Dermatologen und Venerologen.

Für den Tross des FC Bayern geht es laut der "Bild" am Dienstag um 17 Uhr mit dem Sonderflug LH 2750 nach Mailand-Malpensa. Im Team-Hotel "Crowne Plaza Milan Linate" in der Via Konrad Adenauer 3, das gut zehn Kilometer außerhalb der Innenstadt liegt, wird der Rekordmeister anschließend unterkommen.