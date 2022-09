BVB-Ikone sieht "Chance" für den FC Kopenhagen

Gonzales Photo/Lasse Lagoni via www.imago-images.d

BVB-Ikone Flemming Povlsen kennt den FC Kopenhagen genau

Borussia Dortmunds früherer Publikumsliebling Flemming Povlsen sieht seinen Ex-Klub beim Champions-League-Auftakt gegen den FC Kopenhagen klar in der Favoritenrolle. Zwei Aspekte im Spiel des dänischen Meisters könnten dem BVB aber wehtun, warnt der 55-Jährige.

"In erster Linie ginge das über die Schnelligkeit von Mohamed Daramy auf dem linken Flügel. Auch in Standardsituationen liegt eine Chance", erklärte Povlsen im Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

Der 60-malige dänische Nationalspieler ergänzte im Hinblick auf seine Landsleute: "Wenn Kopenhagen als Underdog auftreten kann, fühlen sie sich sehr wohl."

Der FCK könnte sich zudem auf "eine stabile und erfahrene Achse", bestehend aus Torhüter Mathew Ryan, Innenverteidiger Denis Vavro, Zeca im defensiven Mittelfeld sowie Flügelspieler Viktor Claesson, verlassen, so Povlsen, der von 1990 bis 1995 in Dortmund unter Vertrag stand.

"Licht und Schatten" bei BVB-Gegner FC Kopenhagen

Der Saisonstart des BVB-Gegners sei zwar "nicht wie gewünscht" verlaufen, "da gab es Licht und Schatten", erklärte Povlsen. "Aber jetzt hat sich die Mannschaft gefangen. Gerade in den internationalen Spielen gegen große Gegner ist diese Mannschaft oft über sich hinausgewachsen."

In den Playoffs zur Königsklasse hatte Kopenhagen den türkischen Meister Trabzonspor aus dem Weg geräumt (2:1 und 0:0).

In der heimischen Liga sei Kopenhagen "in jedem Spiel der Favorit" und trete "dominant" auf, erklärte Povlsen. Den BVB sieht er dennoch klar im Vorteil. "In der Bundesliga wird mit viel höherem Tempo gespielt. Das muss der BVB ausnutzen, der FC Kopenhagen wird anders agieren müssen, als er es gewohnt ist – und darauf hoffen, dass sie über sich hinauswachsen."

BVB-Ikone würde "keinen Cent" auf den FC Kopenhagen setzen

An eine Sensation durch die Dänen in der kniffligen Gruppe, in der neben dem BVB auch Manchester City und der FC Sevilla um die Punkte kämpfen, glaubt Povlsen nicht. Er würde "keinen Cent" auf Kopenhagen setzen, stellt der frühere BVB-Profi klar.

"Sie werden ein paar Punkte holen, der FC Sevilla strauchelt gerade etwas. Und die Geschichte hat gezeigt, dass man Dänen nie unterschätzen sollte. Aber ich denke, dass es nicht für viel mehr als ein paar Achtungserfolge reichen wird", so Povlsen.