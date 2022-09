Inter fürchtet "Torfestival" des FC Bayern

IMAGO/Nderim Kaceli

Simone Inzaghi tritt mit Inter gegen den FC Bayern an

Wenn Inter Mailand am Mittwochabend (21 Uhr) den FC Bayern im Guiseppe Meazza empfängt, gilt der deutsche Rekordmeister als favorisiert. Ein Experte aus Italien hat nun enthüllt, dass man das auch bei den Mailändern selbst so sehen soll.

"Inter hat große Sorge vor diesem Spiel", erklärt der italienische Journalist Marco Macca von Online-Portal "FC Inter 08" im Gespräch mit der "tz". In Italien halte man den FC Bayern ohnehin "für eine sehr starke Mannschaft des europäischen Fußballs", Sorge habe man allerdings vor allem in Anbetracht der zuletzt eher schwachen Defensivleistungen der Nerazzurri.

Im Derby gegen den AC Mailand (2:3) kassierte man unlängst ebenso drei Gegentore wie beim 1:3 gegen Lazio am dritten Spieltag der Serie A - den beiden größten Gradmessern der bisherigen Spielzeit. Zu Null spielte man nur einmal, auch in der Vorbereitung setzte es einige Gegentreffer.

"Die Abwehr hatte zuletzt viele Lücken. Die Mannschaft hat einige Schwierigkeiten gegen große Mannschaften. Das bedeutet, dass sie ein Mentalitätsproblem in wichtigen Spielen hat", legt Macca den Finger in die Wunde. "Es besteht ein großes Risiko, dass Bayern ein Torfestival feiern kann."

Das ist der große Vorteil des FC Bayern

Offensiv konnten die Mannen aus der Modestadt 2022/23 zwar durchaus schon einige Male überzeugen, mit Romelu Lukaku fehlt gegen den FC Bayern allerdings der Superstar in Angriff. Der belgische Nationalspieler steht nach seiner Oberschenkelverletzung erst Mitte September wieder zur Verfügung.

Ein Ausfall, den auch Lothar Matthäus als Problem erachtet: Für den FC Bayern werde es zwar "kein einfaches Spiel, aber sie haben zwei Vorteile: Mit Romelu Lukaku, den ich mir auch gut in München hätte vorstellen können, fehlt einer der besten Mittelstürmer der Welt. Und Inter steckt noch mehr als die Bayern in einer Ergebniskrise", so der deutsche Rekordnationalspieler im Interview mit dem "SID".