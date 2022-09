Das erwartet den FC Bayern gegen Inter Mailand

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Robin Gosens (l.), Edin Dzeko (M.) und Federico Dimarco (r.) treffen mit Inter auf den FC Bayern

Am Mittwoch (21:00 Uhr) trifft der FC Bayern zum Auftakt der Champions-League-Gruppe C auf Inter Mailand. Wie gut ist Italiens Vizemeister in Form? Wer sind die Schlüsselspieler? Was sind Stärken und Schwächen? Die Nerazzurri im Check:

Die Form

Die 2:3-Niederlage im "Derby della Madonnina" gegen Lokalrivale und Meister AC Mailand am vergangenen Samstag setzt Inter für das Bayern-Match zusätzlich unter Druck. Zwei verlorene Spitzenduelle - zu einem so frühen Zeitpunkt in der Saison? Das wäre ein echter Stimmungskiller.

Geht es nach den ersten Liga-Resultaten, ist die Elf von Trainer Simone Inzaghi generell noch weit entfernt von ihrer Top-Verfassung. Am ersten Spieltag erzielte Inter erst in der 95. Minute das 2:1-Siegtor bei Aufsteiger US Lecce. Einem 3:0-Heimerfolg gegen Spezia folgte ein 1:3 bei Inzaghis Ex-Klub Lazio Rom. Auch beim 3:1 gegen Serie-A-Rückkehrer Cremonese legte Inter keine überragende Vorstellung hin.

Das macht in Summe neun Punkte, 11:8 Tore und Platz acht nach fünf Spieltagen. Zur Einordnung: Tabellenführer Atalanta steht bei 13 Punkten, Napoli und Milan weisen elf Zähler vor. Juventus ist punktgleich mit Inter.

Die Schlüsselspieler

Mit Romelu Lukaku fällt der Stoßstürmer in der Mailänder Offensive mit einer Oberschenkelverletzung bis mindestens Mitte September aus. Der 29-Jährige kam zwischen 2019 und 2021 auf 47 Tore in 72 Serie-A-Spielen für Inter, wechselte dann für 113 Millionen Euro zu Chelsea - und kehrte im Sommer auf Leihbasis nach Mailand zurück. Beim Auftakt in Lecce benötigte "Big Rom" keine zwei Minuten für seinen ersten Saisontreffer.

Doch auch ohne Belgier können die Nerazzurri auf vielen Positionen mit Leistungsträgern glänzen. Der Argentinier Lautaro Martínez machte mit 21 Ligatreffern in der vergangenen Spielzeit auch ohne seinen kongenialen Sturmpartner einen Qualitätssprung. Der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko, mittlerweile 36 Jahre alt, kam in der Vorsaison immerhin auf 13 Serie-A-Tore.

Der in Mannheim geborene frühere Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu ist der Standardspezialist im Team von Simone Inzaghi. Europameister Nicolò Barella überzeugt mit Lauffreude und einer starken Schusstechnik. Der Abwehrverbund um Stefan de Vrij und Milan Skriniar, der zuletzt von PSG heiß umworben wurde, gilt als bestens eingespielt. Ein weiterer Ruhepol in der Defensive ist der 38-jährige Torhüter Samir Handanovic.

Der deutsche Nationalspieler und Außenverteidiger Robin Gosens, der im Winter von Atalanta kam, ist dagegen noch kein Faktor im Inter-Spiel. Gleiches gilt für den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan, der im Sommer von der AS Roma zu Inter wechselte.

Der Spielstil

Inzaghi zählt zu jener Garde junger italienischer Trainer, für die die Defensiv-Strategie Catenaccio ein Relikt der vergangener Tage ist. Der 46-Jährige richtet seine Mannschaft offensiv und spielbestimmend aus. Abzuwarten gilt jedoch, welche taktischen Vorgaben Inzaghi seinen Schützlingen gegen einen spielerisch so starken Gegner wie dem FC Bayern auf den Weg gibt.

Der Journalist Marco Macca vom Online-Medium "FC Inter 08", das zur "Gazzetta dello Sport" gehört, brachte es unlängst auf den Punkt: "Inzaghi hat eine Mannschaft aufgebaut, die mit vielen Spielern angreift und die sehr stark bei zweiten Bällen ist. Zudem hat Inter viele kopfballstarke Spieler und Profis, die gute Standards schlagen."

Der Trainer

Als Spieler brachte es der heute 46-jährige Simone Inzaghi zu drei A-Länderspielen für Italien. Mit Lazio Rom holte der Stürmer zwischen 1999 und 2010 einen Scudetto, drei Pokalsiege und zweimal den nationalen Supercup. Doch aus dem Schatten seines drei Jahre älteren Bruders Filippo Inzaghi, der mit Juventus und Milan große Erfolge verbuchte und 2006 Weltmeister wurde, trat der heutige Inter-Coach auch aufgrund von Verletzungen nie ganz heraus.

Als Trainer überragt Simone seinen Bruder, der aktuell Zweitligist Reggina betreut, schon länger. Nach Anfängen als Jugendcoach bei Lazio übernahm er im April 2016 das Profi-Team der Römer. Zur Saison 2016/17 sollte Marcelo Bielsa der Trainer der Laziali werden.

Aufgrund von Differenzen um versprochene Neuzugänge, die letztlich nicht kamen, schmiss Bielsa nach nur zwei Tagen im Amt hin - und Inzaghi sprang wieder ein. Mit Erfolg: 2019 gewann Lazio die Coppa Italia. 2017 und 2019 holten die Hauptstädter den Supercup.

Im Sommer 2021 nahm Inzaghi das Angebot vom damaligen Meister Inter Mailand an. Mit den Nerazzurri gewann Inzaghi auf Anhieb den italienischen Pokal und den Supercup. In der Meisterschaft zog Inter allerdings gegen Stadtrivale AC den Kürzeren.

In der Champions League war trotz guter Auftritte gegen den FC Liverpool (0:2, 1:0) im Achtelfinale Schluss. Für die Ansprüche der chinesischen Vereinsführung von Inter ist das eine solide Anfangsbilanz - mehr aber auch nicht.

Der direkte Vergleich mit dem FC Bayern

Unvergessen bleibt der 2:0-Erfolg von Inter gegen den FC Bayern im Finale der Königsklasse im Mai 2010. Der Doppelpack von Diego Milito bescherte den Schwarz-Blauen das Triple aus Scudetto, Coppa und Champions-League-Krone.

Nur eine Saison später war für die Bayern erneut Schluss gegen Inter, diesmal aber schon im Achtelfinale. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel in Mailand unterlagen die Münchner trotz einer 2:1-Pausenführung noch mit 2:3 - und mussten sich damit der Auswärtstorregel beugen.

2007 traf der FC Bayern in der Gruppenphase zweimal auf Inter (2:0, 1:1). Im Winter 1988 schmissen die Bayern Inter aus dem UEFA-Cup (0:2, 3:1). Ein Testspiel 2017 entschied Inter mit 2:0 für sich. Kurz: Die Bilanz in Pflichtspielen ist mit drei Siegen auf beiden Seiten und einem Unentschieden ausgeglichen.

Claudio Palmieri