Haaland führt City zum Kantersieg - PSG siegt dank Mbappé

IMAGO/Daniel Gonzalez Acuna

Traf doppelt in der Champions League: Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland

Auftaktsiege für die Top-Teams Manchester City, Real Madrid und Paris St. Germain in der Champions League.

BVB-Gegner Manchester City ließ mit einem 4:0 (1:0) beim FC Sevilla nichts anbrennen. Das Team von Pep Guardiola konnte sich dabei einmal mehr auf Starstürmer Erling Haaland verlassen, der bei seinem Champions-League-Debüt für City mit einem Doppelpack (20./67.) glänzte.

Mit 22 Jahren und 47 Tagen avancierte der frühere Dortmunder am Dienstagabend zudem zum jüngsten Spieler, der in seiner Karriere 25 Königsklassen-Tore erzielt hat. Haaland übertraf die bisherige Bestmarke von Kylian Mbappé, der dafür 22 Jahre und 80 Tage benötigte. Der Norweger brauchte 20 Einsätze für diese neue Bestmarke. Die übrigen City-Treffer in Andalusien erzielten Phil Foden (58.) und Ruben Dias (90.+2).

FULL-TIME | A very impressive start to life in Group G!



⚪ 0-4 🔵 #ManCity pic.twitter.com/V0P4pyxDea — Manchester City (@ManCity) 6. September 2022

Matchwinner für Paris beim 2:1 (2:0) gegen Juventus Turin war eben jener Mbappé (5./22.) mit einem Doppelpack. Weston McKennie (53.) konnte für die Alte Dame nur noch verkürzen.

Auch Real Madrid mit Weltmeister Toni Kroos startete seine Mission Titelverteidigung mit einem Dreier. Beim 3:0 (0:0) bei Celtic Glasgow benötigten die Königlichen etwas Warmlaufzeit, ehe im zweiten Durchgang Vinicius Junior (56.), Luka Modric (60.) und Eden Hazard (77.) trafen.

In den übrigen Spielen ohne Bundesliga-Beteiligung besiegte Benfica Lissabon Maccabi Haifa mit 2:0 (0:0), RB Salzburg und AC Mailand trennten sich in der Vorrundengruppe E 1:1 (1:1). Zuvor hatte der FC Chelsea bei Dinamo Zagreb mit 0:1 verloren.