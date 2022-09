Brisante Gerüchte um TV-Alleingang des FC Bayern

IMAGO/UWE KRAFT

Vermarktet sich der FC Bayern im Ausland künftig selbst?

Aufruhr in der Fußball-Bundesliga: Offenbar kursieren Gerüchte, der FC Bayern könne sich in Sachen TV-Gelder aus dem Ausland künftig selbst vermarkten. Doch ist überhaupt etwas dran an den Spekulationen?

Die TV-Gelder aus dem Ausland fließen in der Fußball-Bundesliga weiter eher zäh.

Lediglich 7,5 Millionen Euro erlöst die höchste deutsche Spielklasse laut "Sport Bild" aus dem neu geschlossenen und bis 2025 laufenden Vertrag mit dem Anbieter beIN SPORTS für die Region Mittlerer Osten und Nordafrika (MENA).

Zudem sorgt die vor dem Vertragsabschluss im DFL-Präsidium durchgeführte Abstimmung für Unruhe. Denn: Jan-Christian Dreesen, seines Zeichens Finanzchef des FC Bayern, stellte sich dem Bericht zufolge gegen den geplanten Kontrakt.

BVB-Boss Watzke stimmt für den neuen TV-Vertrag

Zwar seien die Befürworter, darunter BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, in dem siebenköpfigen Gremium letztlich mit 4:3 in der Überzahl gewesen, heißt es.

Wegen Dreesens Abstimmungsverhalten regten sich aber nun grundsätzliche Bedenken in der Liga, der FC Bayern bereite einen kompletten Ausstieg aus der zentralisierten Auslandsvermarktung vor, heißt es.

Für die Bundesliga hätte das drastische Konsequenzen: Sollte ausgerechnet ihr wichtigstes Zugpferd seine Spiele bei den internationalen TV-Anbietern künftig selbst vermarkten, würde es noch schwieriger, zukünftig lukrative Verträge für die anderen Klubs abzuschließen.

Kein Alleingang des FC Bayern geplant?

Diesen würden Einnahmen in Millionen-Höhe fehlen, der FC Bayern würde dagegen noch mehr kassieren als ohnehin schon. Die Schere zwischen dem deutschen Branchenprimus und der Konkurrenz würde also in der Folge noch weiter aufgehen.

Glaubt man "Sport Bild" sind die Sorgen der Bundesligisten aber unbegründet. Unter Vorstandschef Oliver Kahn plane der FC Bayern aktuell keine Abspaltung in Sachen Auslandsvermarktung.

Dreesen sowie die Zweitligavertreter Steffen Schneekloth (Holstein Kiel) sowie Rüdiger Fritsch (SV Darmstadt 98) hätten stattdessen gegen den neuen MENA-Kontrakt gestimmt, weil dieser aus ihrer Sicht viel zu wenig Geld einbringt.