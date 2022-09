Paukenschlag! Thomas Tuchel beim FC Chelsea gefeuert

IMAGO/Luka Stanzl/PIXSELL

Thomas Tuchel ist nicht mehr Teammanager des FC Chelsea

Einen Tag nach der 0:1-Blamage in der Champions League bei Dinamo Zagreb hat sich der FC Chelsea überraschend von Teammanager Thomas Tuchel getrennt.

Das gab der Premier-League-Klub am Mittwochvormittag bekannt. "Die neue Eigentümer-Gruppe hat den Klub vor 100 Tagen übernommen und arbeitet hart daran, ihn nach vorne zu bringen. Die neuen Eigentümer glauben, dass es an der Zeit für diese Änderung ist", heißt es in dem Statement.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) 7. September 2022

Bis zur Vorstellung eines neuen Coaches werde es keine weiteren Kommentare von Vereinsseiten geben, teilte Chelsea mit.

Thomas Tuchel nach Champions-League-Blamage genervt

Auf die Niederlage in Zagreb hatte Tuchel genervt reagiert. "Es ist schwer zu verstehen und nicht genug für ein Chelsea-Team. Uns fehlt es an allem", sagte er.

"Wir haben uns deutlich unter Wert verkauft, das war so sehr unter unserem Niveau", führte Tuchel weiter aus: "Das liegt in meiner Verantwortung."

Chelsea sei in dieser Saison "noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Es liegt an mir und an uns, Lösungen zu finden."

Nun muss der Klub diese ohne den früheren BVB-Coach finden.

FC Chelsea in der Premier League nur auf Platz sechs

Die Blues, die von ihren bisherigen sechs Spielen in der Premier League zwei verloren, haben in diesem Sommer mit der Unterstützung der neuen Eigentümer rund 280 Millionen Euro (240 Millionen Pfund) für neue Spieler ausgegeben. Aktuell belegt das Team in der Premier League nur den sechsten Platz.

Gegen Zagreb enttäuschte der Champions-League-Sieger von 2021, bei dem erstmals Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang zum Einsatz kam, auf ganzer Ebene. Auf das frühe Gegentor durch Mislav Orsic (13.) fand Chelsea keine Antwort mehr.

Tuchel hatte das Amt bei den Blues Ende Januar 2021 übernommen. Zuvor trainierte der gebürtige Schwabe den französischen Top-Klub Paris Saint-Germain, wurde dort aber ebenfalls vorzeitig entlassen.