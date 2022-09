Rose schon gegen den BVB auf der Bank von RB Leipzig?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ex-BVB-Coach Marco Rose wird bei RB Leipzig gehandelt

Nach der Entlassung von Trainer Domenico Tedesco drückt RB Leipzig bei der Nachfolgersuche offenbar aufs Gaspedal. Die Einigung mit dem früheren BVB-Coach Marco Rose könnte einem Medienbericht zufolge noch am Mittwoch erfolgen.

Nur wenige Stunden nach der Trennung von Domenico Tedesco steht dessen Nachfolger bei RB Leipzig in den Startlöchern.

Wie "Bild" berichtet, könnte es noch am Mitwochnachmittag zu einer Einigung "hinter verschlossenen Türen" mit Marco Rose kommen. Erste Gespräche zwischen den Parteien hätten bereits stattgefunden, vermeldet das Boulevard-Blatt.

Laut "Leipziger Volkszeitung" sei Rose am Mittag mit einem Flugzeug aus der Red-Bull-Flotte am Leipziger Flughafen gelandet. Er hatte am Vorabend die Champions-League-Partie seines Ex-Klubs Red Bull Salzburg gegen Italiens Meister AC Milan live vor Ort verfolgt.

Auch "Sky" berichtet vom bevorstehenden Engagement von Rose in Leipzig.

Debüt von Marco Rose ausgerechnet gegen den BVB?

Brisant: Übernimmt tatsächlich Rose so zeitnah den vakanten Posten des Cheftrainers bei den Sachsen, säße er ausgerechnet im Duell mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) erstmals auf der Leipziger Bank.

Eine Woche später folgt dann die Partie gegen Borussia Mönchengladbach, wo Rose vor seinem BVB-Engagement in der Saison 2021/2022 tätig gewesen war.

Rose wird spätestens seit der 0:4-Klatsche im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende als heißer Trainer-Kandidat bei RB gehandelt.

RB Leipzig: Darum wäre Marco Rose der logische Tedesco-Nachfolger

Endgültig besiegelt war Tedescos Aus dann nach dem 1:4 zum Königsklassen-Auftakt gegen Schachtar Donezk.

Eine "tiefgreifende Analyse" im Anschluss an die Partie habe zu der Entscheidung geführt, teilte der Klub mit - eine Entscheidung, die den RB-Bossen laut Geschäftsführer Oliver Mintzlaff "sehr schwergefallen" sei.

Rose ist fast so etwas wie der logische Nachfolger, ist er doch tief verwurzelt im RB-Kosmos. Zwischen 2017 und 2019 trainiert er erfolgreich den Leipziger Schwesterklub aus Salzburg, arbeitete vorher auch im Nachwuchsbereich bei den Österreichern.

Zudem wohnt er in einem Vorort seiner Geburtsstadt Leipzig und ist seit der Trennung vom BVB im Mai ohne Verein.