Dembélé mit Kampfansage an den FC Bayern

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN

Ousmane Dembélé trifft mit dem FC Barcelona erneut auf den FC Bayern

Der frühere BVB-Star Ousmane Dembélé vom FC Barcelona hat eine Kampfansage an Champions-League-Gegner FC Bayern gerichtet.

In der Gruppe C der Champions League bekommt es der FC Bayern neben Auftaktgegner Inter Mailand (Mittwoch ab 21:00 Uhr) und Viktoria Pilsen auch mit dem FC Barcelona zu tun.

Die Duelle mit Barca am 13. September und 26. Oktober versprechen besondere Spannung, kommt es doch zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski.

Dessen neuer Teamkollege Ousmane Dembélé hat sich einiges vorgenommen gegen die Münchner. Nach den bitteren Erlebnissen in den Vorjahren, als die Katalenen unter anderem mit 2:8 im Viertelfinal-Duell 2020 den Kürzeren zogen, ist der französische Weltmeister auf Revanche aus.

FC Barcelona: "Keine Angst" vorm FC Bayern

"Wir wollen die Bayern schlagen. Sie haben uns zwei Jahre in Folge geschlagen und wir müssen jetzt gewinnen. Wir haben keine Angst", erklärte Dembélé im Gespräch mit der spanischen "Sport".

Das erste Saisonspiel in der Königsklasse bestreitet der FC Barcelona gegen den tschechischen Vertreter aus Pilsen. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Sensation.

Bei den Vergleichen mit dem FC Bayern wartet dann der erheblich schwerere Brocken auf Barca, wie auch Dembélé betonte: "Wir müssen stark beginnen, nicht wie letztes Jahr, als wir gegen Bayern 0:3 verloren haben. Man muss von Anfang an mit aller Kraft da sein."

FC Barcelona laut Ousmane Dembélé ein Champions-League-Favorit

Nach Ansicht des 25-Jährigen zählt sein Klub, der sich mit zehn Punkten aus vier Spielen an Platz zwei der spanischen La Liga gesetzt hat, in diesem Jahr wieder zu den Anwärtern auf den Titel in der Königsklasse.

"Barca ist immer einer der Favoriten in der Champions League, neben anderen Größen wie Madrid oder Liverpool", betonte Dembélé.

Den FC Bayern nannte der Ex-Spieler von Borussia Dortmund in seiner Aufzählung der Favoriten übrigens nicht.

Dembélé stand in der Saison 2016/2017 beim BVB unter Vertrag und erzielte in 32 Bundesliga-Spielen sechs Treffer.