Bitteres Remis! Talente des FC Bayern brechen ein

Paul Wanner bereitete das 1:0 des FC Bayern vor

Die U19-Auswahl des FC Bayern hat einen glänzenden Start in die Youth League aus der Hand gegeben: Der Nachwuchs der Münchner trennte sich am Mittwoch 2:2 von Inter Mailand, verspielte in der Modestadt allerdings einen 2:0-Vorsprung.

Nachdem der FC Bayern eine frühe Führung noch verpasste: Arijon Ibrahimovic setzte einen Strafstoß nach fünf Minuten an die obere Kante der Latte, bewies Ibrahimovic wenig später mehr Zielsicherheit, als er nach traumhaftem Zuspiel von Paul Wanner das Leder zur Führung ins gegnerische Tor chippte (19. Minute).

In der 35. Minute stellte Yusuf Kabadayi auf 2:0. Der deutsche U18-Nationalspieler profitierte allerdings von einem dicken Patzer von Inter-Keeper Alessandro Calligaris, der einen eigentlich schwachen Abschluss Kabadayis durch die Hosenträger trudeln ließ.

Erst als alles auf einen Sieg der Gäste hindeutete, fand Inter ins Spiel. In der 65. Minute konnte Bayern-Torwart Johannes Schenk eine scharfe Hereingabe von Jacopo Martini nicht ausreichend klären, Valentin Carboni reagierte in der Mitte am schnellsten und verkürzte. Nach 82 Minuten war Inters Joker Dennis Curatolo zur Stelle und erzielte das 2:2.

Auch die Mammutnachspielzeit von elf Minuten brachte in der Folge keinen Sieger mehr.

Die Tabelle der Gruppe A führt nach dem ersten Spieltag der FC Barcelona an. Im Parallelspiel bezwangen die Katalanen Viktoria Pilsen mit 3:0.

Youth League ist nicht der Paradewettbewerb des FC Bayern

In der Youth League bekleckerten sich die Bayern-Talente bislang übrigens selten mit Ruhm: Von 51 absolvierten Partien verlor man 19 und spielte elfmal Remis. Nur zweimal erreichte man die K.o.-Runde, scheiterte aber jeweils im Achtelfinale.

Das beste Abschneiden aus deutscher Sicht gelang 2018/2019 den A-Junioren der TSG 1899 Hoffenheim, die im Halbfinale dem späteren Sieger FC Porto unterlagen sowie dem FC Schalke 04, für den 2013/14 ebenfalls erst in der Vorschlussrunde Schluss war. Im vergangenen Jahr scheiterte der BVB-Nachwuchs als bestes deutsches Team im Viertelfinale.