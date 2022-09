125 Mio. für die Unterschrift? Mbappé-Vertrag enthüllt

IMAGO

Kylian Mbappé soll bei PSG eine unfassbare Summe kassieren

Eigentlich schien der Wechsel von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid im Sommer nur noch Formsache zu sein. Eigentlich, denn völlig überraschend entschied sich der Offensiv-Superstar plötzlich doch dafür, einen neuen Kontrakt bei PSG zu unterschreiben - und das Schriftstück hat es offenbar in sich.

Der "New York Times" zufolge soll Mbappé für seinen unerwarteten Kurswechsel astronomische Summen kassieren. Allein für die Unterschrift unter dem neuen Dreijahresvertrag streicht Mbappé demnach einen Bonus von 125 Millionen Euro ein. Für die drei Spielzeiten soll der 23-Jährige zudem insgesamt 251 Millionen Euro bekommen - macht etwa 86 Millionen Euro pro Saison.

Ob ein Fußballer diese unglaublichen Zahlen überhaupt rechtfertigen kann, darf man hinterfragen. Dass sein sportlicher Wert kaum zu beziffern ist, stellt Mbappé derzeit allerdings fleißig unter Beweis: In der League 1 steht der Franzose nach fünf Spielen bei sieben Treffern, in der Champions League erzielte er beim wichtigsten 2:1-Auftaktsieg der Pariser gegen Juventus Turin am Dienstag beide Treffer der Mannen von der Seine.

Wechsel zu Real Madrid noch nicht vom Tisch

Geld war nach eigener Aussage allerdings nicht der Grund für Mbappés Umdenken. Das Gehalt habe bei seiner Entscheidung keine Rolle gespielt, "weil sie mir, egal, wo ich hingegangen wäre, überall Geld gezahlt hätten", erklärte der Nationalspieler bereits Dienstag im Gespräch mit der "New York Times".

Ausschlaggebend soll hingegen ein Gespräch mit Frankreichs Staatschef Emanuel Macron gewesen sein: "Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mal mit dem Präsidenten über meine Zukunft spreche. Das ist verrückt, wirklich verrückt", erinnerte sich Mbappé an die Unterhaltung mit Macron: "Er hat mit dann gesagt: 'Ich will, dass du bleibst. Ich will nicht, dass du jetzt gehst. Du bist sehr wichtig für das Land'", verriet der Stürmer, der erklärte: "Wenn dir der Präsident so etwas sagt, dann zählt das."

Ein ewiges Bekenntnis zu PSG ließ sich Mbappé allerdings keineswegs entlocken: "Man weiß nie, was passiert. Ich war zwar nie da, aber es fühlt sich trotzdem fast wie mein Zuhause an", erklärte Mbappé mit seinem Real-Flirt konfrontiert.