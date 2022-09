BVB-Star mit pikantem Pyro-Tweet

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Star Thomas Meunier (2.v.l.) fand Gefallen an der Pyroshow

Am Dienstagabend startete Borussia Dortmund mit einem überzeugendem 3:0 gegen den FC Kopenhagen in die Champions-League-Gruppenphase. Überschattet wurde die Partie vom ständigen Einsatz von Pyro-Technik sowie Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern. Zumindest die Fackeln im Stadion haben einem Star des BVB offensichtlich gut gefallen.

"NO PYRO NO PARTY", twitterte Thomas Meunier am Mittwochabend und versetzte die User des Kurznachrichtendienstes damit in Aufruhr.

"Der beste Spieler der Welt", "Meunier du ***ing Legende" oder schlicht "König", ist vorwiegend in den Kommentaren zu lesen.

Dass der Tweet bei den Bossen des BVB allerdings ebenso auf Begeisterung stößt, darf jedoch bezweifelt werden.

Eine Legende der Schwarz-Gelben konnte der Pyroshow auf jeden Fall gar nichts abgewinnen. "Ich kann meine Freunde in Dortmund nur um Entschuldigung bitten für das, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber eigentlich ist so ein Verhalten nicht zu entschuldigen", erklärte der Ex-BVB-Stürmer Flemming Povlsen gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

BVB-Partie war ein Hochsicherheitsspiel

Die Partie war bereits im Vorfeld als Hochsicherheitsspiel eingestuft worden. Am Montag kam es der Dortmunder Polizei zufolge schon zu ersten Auseinandersetzungen zwischen den Fans, die Präsenz der Ordnungshüter zeigte aber wohl Wirkung.

"Am Einsatztag selbst verlief die Anreise zum Stadion weitestgehend störungsfrei, im Stadion und auch bei der Abreise kam es aber vor allem zu zahlreichen Verstößen gegen das Pyrotechnik-Verbot", heißt es in einer Pressemitteilung. Im Signal Iduna Park habe man unter anderem Reizgas einsetzen müssen, um Auseinandersetzungen "zwischen Heim- und Gästefans" zu unterbinden, "die sich dort bereits gegenseitig mit Pyrotechnik beworfen hatten". Zwei Personen "wurden während des Spiels in Gewahrsam genommen".

Die Anhänger des FC Kopenhagen sind "verfeindet" mit den Fans von Bröndby IF. Letztere eint hingegen eine Fanfreundschaft mit den BVB-Unterstützern. Eine Ultra-Abordnung Bröndbys war sogar nach Dortmund gereist.