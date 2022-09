Frankfurt droht Ausfall von Lenz

FIRO/FIRO/SID/

Lenz musste nach 45 Minuten in der Kabine bleiben

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt nach der Premiere in der Champions League um Linksverteidiger Christopher Lenz.

"Er hat einen Stich im Oberschenkel gespürt. Deshalb gehe ich davon aus, dass er einige Wochen fehlen wird", sagte Trainer Oliver Glasner nach dem 0:3 (0:0) gegen Sporting Lissabon. Der 27-Jährige war im Auftaktspiel in der Halbzeit von Luca Pellegrini ersetzt worden.

Auch Kapitän Sebastian Rode wird am Samstag in der Liga gegen den VfL Wolfsburg wegen seiner Oberschenkelblessur definitiv noch fehlen. "Schade, dass wir in jedem Spiel einen Verletzten zu beklagen haben", so Glasner weiter: "Wir müssen schauen, wer frisch ist, und dann geht es darum, die beste Elf für Wolfsburg zu finden. Es geht Schlag auf Schlag, das Gleiche gilt anschließend für Dienstag."

Dann geht es in der Champions League zu Olympique Marseille (21:00 Uhr). "Wir wollen natürlich dort punkten. Aber es ist kein Wunschkonzert", sagte Glasner: "Das wird nicht ganz so einfach." Man sei trotz des Fehlstarts noch "nicht verdammt" zum Siegen. "Aber wir werden ganz klar dort hinfahren, um das Spiel zu gewinnen", betonte der Österreicher.