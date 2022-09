Presse: Bayern mit "Super-Sané" - Klopp "in Stücke gerissen"

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Der FC Bayern feierte einen souveränen Sieg bei Inter Mailand

Mit einem 2:0-Sieg bei Inter Mailand feierte der FC Bayern einen gelungenen Auftakt in die neue Champions-League-Saison. Für Eintracht Frankfurt ging das Debüt in der Königsklasse dagegen schief. Jürgen Klopp und der FC Liverpool erlebten unterdessen ein Debakel. Die internationalen Pressestimmen:

Inter Mailand vs. FC Bayern

Deutschland

kicker: "Unterschiedsspieler Sané: Bayern lässt Inter abblitzen. Der FC Bayern ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Zu Gast beim italienischen Spitzenklub Inter Mailand musste der deutsche Rekordmeister nur wenig Druckphasen überstehen. Am Ende war die Qualität der Münchner schlicht zu groß im Vergleich zu den in einer kleinen Sinnkrise stehenden Italienern.

Bild: "Große Sané-Show beim Bayern-Sieg. Coach Nagelsmann (im dunklen Anzug mit dunkler Krawatte) bringt Sané überraschend wie bei Union statt Gnabry. Und der Nationalspieler zahlt das Vertrauen mit einer Mega-Leistung zurück!"

RTL: "Es geht doch, wenns sein muss! In der Bundesliga sind sie noch nicht ganz wach, doch die Champions League startet der FC Bayern ganz souverän in die Saison. Am Ende macht es ein Eigentor dem deutschen Rekordmeister gegen Inter Mailand noch leichter."

ntv: "Nach der deutlichen Ansage trifft Sané traumhaft. Zauberfüßchen Leroy Sané hat den Titel-Jägern von Bayern München einen Auftakt nach Maß in die Mission Henkelpott beschert."

Süddeutsche: "Kann man so machen. Insgesamt souverän startet der FC Bayern in die neue Champions-League-Saison. Beim 2:0 in Mailand bemühte sich die Offensivreihe, Diskussionen um eine fehlende Lewandowski-Präsenz zu beenden."

FAZ: "Sané brilliert, Bayern siegt."

Spiegel: "Serientäter am Sehnsuchtsort. In der Bundesliga schwächelte der FC Bayern zuletzt. Zum Auftakt der Champions League spielte der deutsche Meister bei Inter, einem europäischen Topteam."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Sané zaubert, Inter kämpft, aber die Bayern sind für Inzaghi und sein Team unbespielbar."

Corriere della Sera: "Bayern ist Bayern."

Tuttosport: "Sané und D'Ambrosios Eigentor bestrafen Inzaghi. Ein stark aufspielendes Inter reicht nicht aus, um die überwältigende technische Kraft von Bayern München einzudämmen."

Il Messaggero: "Vielleicht war das nicht das richtige Spiel, um neu zu starten. Der FC Bayern München bezwingt das San Siro mit einem Super-Sané und bescheinigt Inter einen schlechten Moment."

Corriere dello Sport: "Inter hat den schweren K.o. in der Liga im Derby gegen Milan nicht wieder gut gemacht und ist beim Saisondebüt in der Champions League mit dem FC Bayern München zu Hause gescheitert."

England

Daily Mail: "Der Bundesligist dominierte das Spiel mit elf Torschüssen Der Zweitplatzierte der Serie A schaffte in einer miserablen Nacht zu Hause in Mailand nur zwei."

Sun: "Leroy Sané erzielte ein Tor und erzwang ein Eigentor von Inter Mailand."

Mirror: "Leroy Sané stellte die Art von Fähigkeiten unter Beweis, die die englischen Fans so oft gesehen haben als er bei Manchester City spielte."

Eintracht Frankfurt vs. Sporting CP

Deutschland

kicker: "Edwards vermiest Frankfurt das Champions-League-Debüt."

Bild: "Frankfurts 149-Sekunden-Blackout. 0:3 gegen Sporting Lissabon. Die Champions-League-Premiere der Frankfurter geht daneben."

RTL: "Doppel-Schock vermasselt Eintracht das Champions-League-Debüt. Die Euro-Helden von Eintracht Frankfurt sind in der harten Realität der Champions League angekommen."

ntv: "Drei miese Minuten verderben Frankfurts CL-Debüt. Zur Begrüßung in der Champions League gibt es für den Europa-League-Sieger keine Geschenke. Sporting Lissabon lässt Frankfurt kräftig auflaufen, obwohl die Eintracht ihre Sache eigentlich ganz gut macht. Es reicht aber ein kurzer Aussetzer, um die Niederlage einzuleiten."

Süddeutsche: "Ernüchterung statt Party beim Frankfurter Einstand. Ihre Überlegenheit nutzt die Eintracht nie aus."

FAZ: "Beim ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte hat Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon zunächst die besseren Chancen. Die Portugiesen erweisen sich jedoch als die abgezocktere Elf."

Spiegel: "60 Minuten lang war Eintracht Frankfurt gegen Sporting die bessere Mannschaft, spielte aber häufig zu unpräzise. Das bestraften die Gäste und erzielten innerhalb von drei Minuten zwei Tore."

Portugal

Record: "Die zweite Hälfte beschert Sporting einen historischen und wichtigen Triumph in der Champions-League-Gruppe."

O Jogo: "Sporting vernichtet Frankfurt in der zweiten Hälfte."

A Bola: "Sporting gewinnt erstmals in Deutschland. Ein beispielloses Ergebnis für die Löwen."

SSC Neapel vs. FC Liverpool

Deutschland

kicker: "Napoli überrollt blasses Liverpool. Die SSC Neapel ist durch ein deutliches und verdientes 4:1 der Auftakt in die neue Champions-League-Saison geglückt - während ein erschreckend schwacher FC Liverpool mit dem Ergebnis noch gut bedient war."

Bild: "Fehlstart für Jürgen Klopp (55) und seine Liverpooler in der Champions League!.

ntv: "Klopp erlebt Debakel. Der FC Liverpool schrammt zum Start in die Champions League knapp an seiner höchsten Europapokal-Pleite vorbei."

Süddeutsche: "Neapel erschüttert Liverpool."

Spiegel: "Liverpool erlebte in Neapel einen desaströsen Abend und verlor 1:4."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Ein magischer und unvergesslicher Abend."

Tuttosport: "Zielinski, Anguissa und Simeone versenken Klopp."

Corriere dello Sport: "Neapel, eine erhabene Finte aus Fleisch und Blut."

England

Daily Mail: "Die Reds legen mit einem katastrophalen Start los. Dies war eine so erbärmliche Vorstellung, dass es leicht fällt, sie als die schlechteste europäische Leistung der Klopp-Ära zu bezeichnen."

Sun: "Beim Nickerchen erwischt. Entsetzliche Reds werden in Stücke gerissen. Jürgen Klopp erlebte eine schreckliche Nacht. Seine zunehmend gebeutelte Mannschaft war schwach, orientierungslos und wurde zerfetzt."

Mirror: "Albtraum in Neapel."

Guardian: "Demütigung für Liverpool, Neapel reißt die Reds in Stücke."