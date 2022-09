Wie Köln die Abgänge von Modeste und Özcan verpackt hat

unknown

Anthony Modeste und Salih Özcan (im Hintegrund) wechselten vom 1. FC Köln zum BVB

Mit Anthony Modeste und Salih Özcan hat der 1. FC Köln im Sommer gleich zwei Leistungsträger an Borussia Dortmund verloren. Bislang fängt der Effzeh den Abgang des Duos gekonnt auf - ob dieses Kunststück aber auf lange Sicht gelingt, darf angezweifelt werden.

Der 1:0-Sieg des BVB am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC dürfte den meisten Anhängern des 1. FC Köln wohl so gar nicht geschmeckt haben.

Nach seinem Abschied aus Köln traf Anthony Modeste nicht nur erstmals im schwarz-gelben Trikot. Ausgerechnet Salih Özcan bereitete den Treffer des Stürmers vor. Besonders bitter für die Effzeh-Fans: Mit Marius Wolf war ein weiterer ehemaliger Kölner an dem Siegtor beteiligt.

Nach seinem Premierentreffer bedankte sich Modeste auch bei seinem Ex-Coach Steffen Baumgart: "Ich denke, viele Spieler haben gelesen, was mein Ex-Trainer gesagt hat. Wenn die Mannschaft nicht für den Stürmer spielt, wird es schwierig."

Baumgart hatte zuvor gegen Modeste gestichelt und gesagt, dass "das, was Tony im letzten Jahr ausgezeichnet hat", die Mannschaft im Hintergrund gewesen sei. Man sehe gerade, "wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher".

1. FC Köln verteilt Verantwortung auf mehrere Schultern

Für den 1. FC Köln war Modeste in der vergangenen Saison ein absoluter Torgarant. 20 Mal netzte der Franzose ein und war damit an fast 50 Prozent aller Bundesliga-Tore der Kölner beteiligt.

Einen ebenbürtigen Ersatz konnte der Domstadtklub aufgrund des kurzfristigen Wechsels von Modeste nicht mehr verpflichten. Mit dem Toreschießen tut sich Köln aber bislang trotzdem nicht schwer.

In der aktuellen Bundesliga-Saison stehen bereits zehn Treffer nach fünf Spielen zu Buche. Nur der FC Bayern (17), der 1. FC Union Berlin (12), Werder Bremen (12) und Eintracht Frankfurt (11) trafen häufiger.

Besonders auffällig ist, dass sich die Verantwortung für das Toreschießen auf mehrere Schultern verteilt. Mit Florian Kainz (2), Dejan Ljubicic (2) und Newcomer Florian Dietz (1) haben gleich drei Spieler die Hälfte aller Kölner Treffer erzielt. Gemeinsam kommt das Trio außerdem auf fast 40 Prozent aller Torschüsse.

Kainz spielt beim 1. FC Köln groß auf

Gerade Kainz übernimmt in dieser Saison mehr Verantwortung und belebt das Angriffsspiel als Kölner Kreativkopf. Während der Österreicher in der vergangenen Saison auf vier Tore und sieben Vorlagen kam, steht Kainz schon jetzt bei zwei Treffern und drei Assists.

Der 29-Jährige ist damit drittbester Vorlagengeber in der Bundesliga. Kainz kommt außerdem auf zehn Torschüsse und 13 Torschussvorlagen, was Platz vier unter allen Spielern im deutschen Oberhaus bedeutet.

"Wir wussten immer, was Kainzi kann. Dass er das jetzt so konstant abliefert, ist absolut erfreulich", lobte Lizenzbereich-Leiter Thomas Kessler.

Hector geht als Zweikämpfer voran

Auch den Abgang von Salih Özcan kann der 1. FC Köln bislang gut kompensieren. Der defensive Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison unumstrittener Leistungsträger und ging auch als ruppiger Führungsspieler, der keinen Zweikampf scheut, voran.

In den Statistiken der Spielzeit 2021/2022 ist Özcan sowohl bei der Pass- als auch bei der Zweikampfquote in den Top 20 wiederzufinden.

Gerade in Sachen Zweikampfhärte ist Köln aber nichts abhanden gekommen. Vorreiter in diesem Ranking ist Jonas Hector, der bereits 62 Zweikämpfe geführt hat, von denen er starke 42 gewonnen hat. Das bedeutet die sechstbeste Quote aller Bundesligaspieler, wobei Hektor mit großem Abstand die meisten direkten Duelle geführt hat. Dem Kapitän folgen Timo Hübers und Benno Schmitz auf den Plätzen sieben und acht.

Im defensiven Mittelfeld sorgen Allrounder Dejan Ljubicic und Ellyes Skhiri für Stabilität und Ordnung. Auch Neuzugang und Özcan-Nachfolger Eric Martel findet sich in Köln immer besser zurecht.

1. FC Köln geht bei jungen Spielern in Risiko

Fraglich bleibt allerdings, ob der 1. FC Köln die Beständigkeit und die Eingespieltheit auch in den europäischen Wochen regelmäßig an den Tag legen kann. Zweifel daran kamen bereits in den Playoffs gegen den FC Fehérvár und dem anschließenden Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart, in dem die Spieler müde und körperloch erschöpft wirkten, auf.

Derartige Doppelbelastungen stehen dem Effzeh nun regelmäßig bevor. Bis Mitte November absolviert der Klub zehn Bundesliga- und sechs Conference-League-Spiele.

Sehr breit aufgestellt ist der Kader dafür nicht. Im Transferendspurt verzichteten die Domstädter auf weitere Verpflichtungen, stattdessen wurden mit Kingsley Ehizibue (Udinese Calcio), Bright Akwo Arrey-Mbi (Hannover 96) und Niklas Hauptmann (Dynamo Dresden) noch drei Spieler abgegeben.

Als Risiko könnte sich auch erweisen, dass man in Köln direkt auf junge Spieler setzt. Eigentlich wollte der FC Youngstern wie Steffen Tigges, Florian Dietz, Eric Martel oder Denis Huseinbasic Zeit geben, sich an das Niveau der Bundesliga zu gewöhnen.

Doch diese Zeit, bekommen die Talente nicht. Stattdessen müssen sie direkt in die Rolle der Hoffnungsträger schlüpfen - und gemeinsam mit den gestandenen Profis versuchen, die Abgänge von Modeste und Özcan vergessen zu machen.

Lissy Beckonert