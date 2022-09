Nagelsmann fordert "sechs bis sieben Tore" von Hernández

IMAGO/Eurasia Sport Images/M.i.S.

Lucas Hernández zeigte gegen Inter Mailand eine gute Vorstellung

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Rekordtransfer Lucas Hernández mittlerweile beim FC Bayern angekommen. Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich eine Vertragsverlängerung mit seinem Schützling - und zeigt gleichzeitig auf, in welchem Bereich sich der Franzose noch steigern muss.

Am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin (1:1) erhielt Lucas Hernández seine erste richtige Verschnaufpause. Zuvor stand der Innenverteidiger in allen Pflichtspielen der Münchner von Beginn an auf dem Rasen und trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass der Rekordmeister zu diesem Zeitpunkt erst zwei Gegentore in der Bundesliga kassiert hatte.

Der 80-Millionen-Euro-Mann zählt in seiner nun vierten Saison an der Säbener Straße zu den etablierten Spielern. Da Neuzugang Mattijs de Ligt ob seiner fehlenden Fitness noch keine Sofort-Verstärkung darstellt, gilt Hernández derzeit als Abwehrchef der Münchner.

FC Bayern: Aggressiver Hernández "beißt in den Ball"

"Wenn es darauf ankommt, beißt er im positiven Sinn in den Ball, ist ein extrem giftiger, aggressiver Verteidiger, der es liebt zu verteidigen", lobte Trainer Nagelsmann. Der rustikale Defensivspezialist habe sich jedoch auch fußballerisch weiterentwickelt, insbesondere bei Diagonalbällen in der Spieleröffnung. Beim 2:0-Sieg gegen Inter Mailand in der Champions League zeigte der Innenverteidiger bis auf eine Ausnahme eine gute Leistung.

Nun gilt es an einem weiteren Schwachpunkt zu arbeiten: Hernández' Torgefahr. In seiner ganzen Profi-Karriere erzielte der Linksfuß erst drei Tore, nur eines davon für den FC Bayern. "Lucas hat in Europa ein gutes Standing, mit Toren wäre es aber noch höher", sagte Nagelsmann. Der Coach wünscht sich sechs bis sieben Tore von seinem Verteidiger, ein durchaus extrem ambitioniertes Ziel.

Unabhängig von der persönlichen Torausbeute des Franzosen steht angeblich eine Vertragsverlängerung im Raum. Noch läuft das Arbeitspapier des 2018er-Weltmeisters bis 2024, ein erster Austausch zwischen Spieler und Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll schon stattgefunden haben, wie der "kicker" berichtet.

"Ich würde mit ihm verlängern", gab auch Nagelsmann bekannt, "er ist ein guter Typ" und "sehr wichtig auf dem Feld und Trainingsplatz".