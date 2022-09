Nastasic heiß auf Real: "Mit S04 haben wir dort gewonnen"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Matija Nastasic spielte einst über sechs Jahre lang beim FC Schalke 04

Am letzten Tag der Transfer-Periode wechselte Matija Nastasic von Florenz zu RCD Mallorca. Sein Debüt in LaLiga könnte der ehemalige Innenverteidiger des FC Schalke 04 wenige Tage später ausgerechnet bei Real Madrid feiern. Denn: Wenn Nastasic nach Madrid reist, sind besondere Spiele vorprogrammiert.

Matija Nastasic blickt auf einen turbulenten Deadline Day zurück. Der 29-Jährige wurde erst am letzten Tag der Sommer-Periode von Florenz nach Mallorca transferiert. "Es war zunächst nicht sicher, ob ich am Ende zu Mallorca wechseln konnte. Alles passierte erst am letzten Tag", sagt Nastasic in einer von LaLiga organisierten Medienrunde auf Nachfrage von sport.de.

Erste Gespräche mit den Verantwortlichen des Klubs habe er aber schon "einige Monate zuvor" geführt, sodass er selbst seinen Wechsel nach Spanien "nicht auf den letzten Drücker" entschieden habe.

Seinen ersten Einsatz könnte der Abwehrspieler ausgerechnet beim spanischen Meister und Champions-League-Sieger Real Madrid bestreiten. Am Sonntag (14:00 Uhr) gastieren die Mallorquiner in der Hauptstadt. Mit seiner Erfahrung aus Karrierestationen bei Manchester City, Schalke 04 und AC Florenz hofft Nastasic nun, den neuen Kollegen direkt helfen zu können.

Ex-Schalker Nastasic hofft auf Debüt gegen Real Madrid

"Ich bin erst vor ein paar Tagen angekommen, jetzt werden wir in der Vorbereitung auf das Spiel hart trainieren. Aber natürlich erwarte ich, dass ich spiele. Das letzte Wort hat aber immer der Trainer, ich werde das akzeptieren. Jeder muss bereit sein, auch wenn er von der Bank kommt", so der Neuzugang, der durchaus besondere Erinnerungen an Spiele im Estadio Santiago Bernabéu hat.

In Madrid feierte Nastasic einst im September 2012 sein Debüt für Manchester City. In seinem zugleich ersten Spiel in der Champions League, in der der Abwehrmann im späteren Verlauf der Gruppenphase auch auf den BVB traf, unterlag er jedoch knapp mit den Citizens mit 2:3.

Fans des FC Schalke 04 werden sich derweil wohl noch gerne an den 10. März 2015 erinnern. Damals gewann die Elf von Trainer Roberto Di Matteo, mit Matija Nastasic in der Verteidigung, das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid mit 4:3. Den Königlichen reichte allerdings das 2:0-Polster aus dem Hinspiel zum Weiterkommen.

"All diese Spiele gegen sie waren sehr interessant", so der Ex-Knappe rückblickend. "Mit Schalke haben wir dort gewonnen, ich hoffe nun, dass wir das nun wiederholen können."