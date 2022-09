Trotz Ausraster: Riemann bleibt im Bochumer Tor

FIRO/FIRO/SID/

VfL-Keeper Riemann kommt gegen Schalke zum Einsatz

Torhüter Manuel Riemann muss nach seiner verbalen Entgleisung im Training des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum keine Konsequenzen fürchten.

Er sehe keinen Grund, Riemann beim Derby bei Schalke 04 am Samstag (18:30 Uhr/Sky) nicht spielen zu lassen, sagte Trainer Thomas Reis am Donnerstag: "Ich finde es gut, dass die Truppe Emotionen zeigt und nicht einverstanden ist mit der Situation."

Dies sei die Voraussetzung dafür, um "aus der Misere herauszukommen. Das geht nur gemeinsam", betonte Reis, dessen Mannschaft mit null Punkten aus fünf Spielen Letzter ist. Torhüter Riemann hat einige Mitspieler im Training am Dienstag beleidigt und sich anschließend via Instagram entschuldigt. Bei der Einheit am Mittwoch fehlte er, offiziell aufgrund von Magendarmproblemen. Am Donnerstag war der 33-Jährige wieder dabei.

Seine Profis sollten das erste Spiel auf Schalke seit mehr als 13 Jahren genießen, es soll "Freude machen", forderte Reis: "Es ist die Chance, mit einem Spiel mit Schalke gleichzuziehen. Es könnte auf Schalke unruhig werden, aber es liegt an uns, dafür zu sorgen."

Genau das wollen die Schalker verhindern. "Wir wollen das Spiel mit aller Macht gewinnen", sagte S04-Trainer Frank Kramer. Sportdirektor Rouven Schröder ging noch einen Schritt weiter: "Es ist völlig normal, dass wir den Anspruch haben, gegen Bochum zu Hause zu gewinnen."