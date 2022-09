Arsenal-Trainer Arteta verblüfft von Leno-Kritik

IMAGO/Matt Impey/Shutterstock

Bernd Lenos ehemaliger Trainer Mikel Arteta reagierte verwundert auf die Kritik des Deutschen

Nationalspieler Bernd Leno hatte seinen Ex-Verein in einem Interview zuletzt scharf kritisiert. Auf diese Kritik reagierte sein ehemaliger Trainer beim FC Arsenal Mikel Arteta nun mit Unverständnis.

In der "Sport Bild" hatte Bernd Leno nach seinem Abschied innerhalb Londons in Richtung FC Fulham gesagt: "Als ich gemerkt hatte, dass es nicht nach Leistung oder Qualität geht, war mir klar, dass ich gehen muss."

Weiter führte der neunfache Nationalspieler aus, als er gesehen habe, dass es nicht um Performance gehe, sondern nur um Politik, sei ihm klar geworden, dass er den Verein verlassen müsse.

Arteta reagiert mit Unverständnis auf Lenos Kritik

Leno sah sich selbst in keiner Situation, die ihm mit Hinblick auf die WM in Katar helfen würde. "Es war offensichtlich: Ich bekomme keinen fairen Zweikampf, im Gegenteil", begründete der Torwart seinen Abgang von Arsenal.

Sein ehemaliger Trainer Mikel Arteta zeigte sich im Zusammenhang mit der Kritik des Deutschen verblüfft.

Vor der Partie in der Europa League des FC Arsenal gegen den FC Zürich sagte der 40-Jährige: "Ich bin wirklich überrascht. Ich weiß nicht, ob er über die Politik spricht als er jedes Spiel in der Startelf stand oder die Politik als er nicht gespielt hat", stichelte er in Richtung Leno zurück.

Leno hegt keinen Groll gegen Arsenal

Mit Arsenal verbindet der 30-Jährige aber nicht nur negatives. Zu den Fans habe er immer ein super Verhältnis gehabt, betonte Leno. Außerdem zeigte er sich stolz, den Verein nicht durch die Hintertür verlassen und stets korrekt gehandelt zu haben.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen mit dem FC Arsenal in der Premier League gab es für ihn eine herzliche Rückkehr. Er sei von den Fans mit Applaus empfangen worden. "Das hat mich sehr gefreut", so der ehemalige Leverkusener.

Der Torhüter verließ die Gunners vor dem Ende der Wechselfrist nach rund vier Jahren beim Traditionsverein. Für Arsenal lief der 30-Jährige ganze 125 Mal auf. Dabei behielt Leno in 37 Spielen eine weiße Weste. Der FC Fulham verpflichtete ihn für eine Ablöse von 3,6 Millionen Euro.