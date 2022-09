Potter folgt auf Tuchel - Rekord-Ablöse steht im Raum

IMAGO/Bradley Collyer

Graham Potter wird neuer Coach des FC Chelsea

Am Mittwoch setzte der FC Chelsea durchaus überraschend Erfolgstrainer Thomas Tuchel vor die Tür, gut 24 Stunden später steht der Nachfolger des Deutschen fest. Graham Potter hat am Donnerstag einen Fünfjahresvertrag bei den Blues unterzeichnet. Ein Engagement, das es in die Geschichtsbücher geschafft haben könnte.

Nach dem der "Mirror" am Mittwoch bereits verkündete, der FC Chelsea sei bereit, eine in Potters Vertrag bei Brighton & Hove Albion verankerte Ausstiegsklausel über satte 18 Millionen Euro zu zahlen, legte die englische Zeitung am Donnerstag nach und bezifferte die Höhe der Klausel sogar auf 23 Millionen Euro.

Sollte dieser Betrag zutreffen, wäre Potter mit der offiziellen Bekanntgabe seines Wechsels nach London zum teuersten Trainer der Fußballgeschichte aufgestiegen. Bislang gelten die kolportierten 20 Millionen Euro, die der FC Bayern 2020 für Julian Nagelsmann an RB Leipzig gezahlt haben soll, als höchstes Investment in einen neuen Übungsleiter.

Klar ist, US-Milliardär Todd Boehly, der den FC Chelsea erst im Sommer übernahm, wird diese Summe nicht einmal im Ansatz abschrecken. Angeblich soll Boehly mit Potter seinen Wunschkandidaten an Land gezogen haben, über das nötige Geld, sich seine Wünsche zu erfüllen, verfügt der Unternehmer ohnehin in Hülle und Fülle.

Potter passt zur "Vision" des FC Chelsea

Von seiner Faszination für die Arbeit Potters machte Boehly auch in der offiziellen Mitteilung zum Deal auf der Vereinshomepage des Klubs keinen Hehl: "Wir sind begeistert davon, Graham zu Chelsea zu holen. Er ist ein bewährter Trainer und Innovator in der Premier League, der zu unserer Vision für den Klub passt. Er ist nicht nur auf dem Platz äußerst talentiert, er verfügt auch über Fähigkeiten, die über das Spielfeld hinausgehen und Chelsea zu einem noch erfolgreicheren Verein machen werden", jubelt Boehly.

"Ich bin unglaublich stolz und aufgeregt, den FC Chelsea zu repräsentieren. Ich bin gespannt darauf, mit den neuen Eignern und mit einer spannenden Gruppe von Spielern zusammenzuarbeiten und ein Team und eine Kultur zu entwickeln, auf die unsere wundervollen Fans stolz sein können", wird Potter zitiert.

In der laufenden Saison sorgte der Mann aus Solihull mit Brighton in der Premier League für Furore: Nach sechs Spieltagen rangieren die "Seagulls" auf Platz vier der Tabelle (13 Punkte). Der FC Chelsea ist zum Vergleich nur Sechster (10 Punkte), der FC Liverpool nur Neunter (9 Punkte). Unter anderem bezwang man Manchester United zum Ligastart mit 2:1.