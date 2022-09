BVB rätselt: Ursache für Ausfälle "schwer zu ergründen"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Sebastian Kehl ärgert sich über die vielen Ausfälle beim BVB

Die ohnehin bereits schon wieder üppige Verletztenliste von Borussia Dortmund ist unlängst noch einmal länger geworden. Ein Umstand, der BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl Sorgen bereitet.

Vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen musste der BVB bekanntgeben, dass Stammkeeper Gregor Kobel in den kommenden Wochen mit einem Muskelfaserriss fehlen wird, im Verlauf der Partie kam mit Thorgan Hazard (Oberschenkelprobleme) ein weiterer Sorgenfall hinzu.

Neben dem Duo muss der BVB ohnehin auf Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulter-OP) sowie Mateu Morey (Meniskus-OP) und Sébastien Haller (Krebserkrankung) verzichten. Karim Adeyemi und Donyell Malen mussten zudem ebenfalls zuletzt pausieren. Eine baldige Rückkehr soll sich abzeichnen, aber keineswegs sicher sein. Allesamt Spieler, die unter Terzic bislang regelmäßig zum Einsatz kamen oder im Falle von Haller als Option für die erste Elf verpflichtet wurden.

Besonders bitter: Die Schwarz-Gelben litten bereits in den vergangenen Jahren unter ausufernden Verletzungsproblemen.

Vor der laufenden Saison hat man daher tiefgreifende Veränderungen vorgenommen, eine Reihe neuer Physiotherapeuten und mit dem US-Amerikaner Shad Forsythe einen neuen Athletiktrainer angestellt. Forsythe erarbeitete sich zuvor beim DFB und beim FC Arsenal einen hervorragenden Ruf.

"Jede Verletzung wurmt" den BVB

Der BVB wirkt 2022/23 zwar ausgesprochen fit, die erneute Flut an Ausfällen beim BVB konnte der 49-Jährige allerdings noch nicht stoppen.

Wie sehr den Dortmundern die Ausfälle zusetzen, lassen Worte erkennen, die Kehl gegenüber den "Ruhr Nachrichten" wählt: "Jede Verletzung wurmt uns natürlich, weil wir jetzt auf einige Spieler verzichten müssen, die uns in den nächsten Wochen guttun würden", wird der BVB-Boss zitiert. Nahezu in jedem Spiel müsse man bereits in Halbzeit eins auf Ausfälle reagieren, obwohl es keine Anzeichen von Müdigkeit gebe. Die Ursachen seien "schwer zu ergründen", so der Ex-Kapitän der Borussen.

Schmerzen werden die Ausfälle vor allem angesichts der anstehenden Wochen, in denen die Stars des BVB beinahe im Dreitagesrhythmus auf dem Rasen stehen werden.