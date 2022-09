IMAGO/Ralf Treese

Schwere Ausschreitungen überschatten Kölns Rückkehr in den Europapokal

Die Kölner Rückkehr in den Europapokal geriet beim 1:1 (1:0) beim vom ehemaligen Bundesliga-Coach trainierten Ligue-1-Klub OGC Nizza zur Nebensache. Denn: Vor der Conference-League-Partie kam es zu schlimmen Ausschreitungen zwischen Hooligans beider Lager. Die Pressestimmen:

Frankreich:

L'Équipe: "Nizza gegen Köln: Geschichte eines Abends, der ins Chaos stürzte. Szenen von seltener Gewalt gingen dem Spiel voraus, das wegen einer Handvoll Hooligans beinahe nicht stattgefunden hätte. Chaos, Warten, und dann doch noch Fußball: Der Abend verlief in drei Phasen. Und obwohl er mit einem Unentschieden (1:1) endete, hatte er mit Szenen begonnen, die überhaupt ganz weit weg vom Sportlichen waren."

Le Parisien: "Schwere Zwischenfälle am Rande von Nizza-Köln: Was wir über diesen dramatischen Abend wissen.

Am Donnerstag, den 8. September, randalierten deutsche Fans am Rande eines Gruppenspiels der Europa-League-Konferenz in Nizza, bevor es im Stadion zu weiteren Ausschreitungen kam. Ein Pariser Fan stürzte von einer Tribüne und schwebte in Lebensgefahr. Es waren Bilder, wie man sie am Rande eines Fußballspiels nie wieder sehen möchte. 32 Personen wurden verletzt, drei davon im Krankenhaus. Das Spiel fand dennoch statt (1:1), begann jedoch mit einer Stunde Verspätung und in einer sehr bedrückenden Atmosphäre."

Le Figaro: "Nach den schweren Vorfällen am Nachmittag wurde das Spiel Nizza gegen Köln um eine Stunde verschoben und endete mit einem Unentschieden (1:1). Jede Mannschaft hatte ihre eigene Halbzeit. Während der 1. FC Köln die erste weitgehend dominierte und durch ein Tor von Tigges (19.) belohnt wurde, kam der OGC Nizza mit anderen Absichten in die zweite Halbzeit zurück und erkämpfte sich schließlich durch einen von Andy Delort verwandelten Elfmeter (62.) ein Unentschieden."

Le Monde: "Vor einem Jahr war es der Saisonstart der Ligue 1, der von gewalttätigen Szenen geprägt war. Es war in Nizza: Flaschenwurf auf einen Spieler von Olympique Marseille, Platzsturm durch Nizza-Fans, Schlägereien zwischen Fans, Spielern und Betreuern beider Mannschaften. Am Donnerstag, den 8. September, war Nizza erneut Schauplatz von Gewalt. Diesmal beim Spiel gegen Köln, das am 1. Spieltag der Europa Conference League stattfand. Die Partie, die um 18:45 Uhr angepfiffen werden sollte, endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden und wurde erst um 19:40 Uhr angepfiffen, nachdem es auf den Tribünen zu Auseinandersetzungen zwischen Fans gekommen war."

Deutschland:

kicker: "Ausschreitungen in Nizza: 32 Verletzte, ein Fan in kritischem Zustand. Es sind schockierende Bilder aus dem Stadion von Nizza. Bengalische Feuer, die im hohen Bogen über den Tribünen durch die Luft fliegen, diverse Gegenstände, die aus nächster Nähe als Waffe eingesetzt werden - und ein Fan, der vom Mittelrang stürzt: Am Rande des Spiels zwischen Nizza und Köln hat es heftige Ausschreitungen gegeben."

Bild: "Ultra-Schande in Nizza. Horror-Szene bei Randale vor Nizza gegen 1. FC Köln: Fußball-Anhänger stürzt nach Schubser von Stadion-Brüstung. 50 Ultras der Kölner gehen rund 45 Minuten vor Anpfiff des Conference-League-Auftakts maskiert in Richtung Heimkurve, um den Nizza-Block zu stürmen und zu randalieren. Sie schießen Bengalos auf Ordner und Fans, E-Scooter und Sitzschalen fliegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei noch nicht im Stadion."

Express: Eklat in Nizza - Ausschreitungen im Stadion. Erst die FC-Euphorie in Nizza, dann die Schande im Stadion! 40 Minuten vor Anpfiff des Gruppen-Auftakts in der Conference League ist es im Stade Allianz Riviera am Donnerstag (8. September 2022) zum Eklat gekommen.

RTL: "Nizza: Heftige Fan-Randale erschüttert den FC - ein Schwerverletzter nach Tribünensturz. Aus dem erhofften Feiertag an der Cote d'Azur wurden dunkle Stunden für den 1. FC Köln - und das noch weit vor dem Anpfiff: Nach heftigen Krawallen vor dem geplanten Start des Spiels bei OGC Nizza befand sich am Donnerstagabend ein Fan in äußerst kritischem Zustand, mehrere Anhänger beider Seiten wurden verletzt. Der für 18:45 Uhr geplante Anpfiff des Spiels in der Conference League wurde um knapp eine Stunde verschoben."

Spiegel: "Gewaltausbruch verdirbt Kölner Rückkehr nach Europa. Erstmals seit fünf Saisons hat der 1. FC Köln wieder im Europapokal gespielt. Schwere Ausschreitungen zwischen den Fans überschatteten die Partie in Nizza."

Süddeutsche: "Krawall in Südfrankreich: Kater vor der Party. Anfangs friedlich, später fatal: Deutsche und französische Hooligans nutzen das Gastspiel von Köln in Nizza für Provokationen und tätliche Auseinandersetzungen. Spieler und Verantwortliche äußern sich angewidert."