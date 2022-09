Barca-Flop überrascht mit Lewandowski-Aussage

IMAGO/Colas Buera / PRESSIN

Ex-BVB-Stars bei Barca: Robert Lewandowski und Ousmane Dembélé

Schon in seinen ersten Wochen beim FC Barcelona zeigte Robert Lewandowski, wie wichtig er für die Katalanen künftig sein wird. Der ehemalige Profi des FC Bayern ist für viele der unumstrittene Königstransfer und wichtigste Spieler im Kader. Barca-Flop Martin Braithwaite sieht das nicht so.

Fünf Spiele, acht Tore, zwei Doppelpacks in der Liga, ein Hattrick in der Champions League: Robert Lewandowski hat sich schon in seinen ersten Spielen für den FC Barcelona zum wichtigsten Spieler im Kader der Katalanen herauskristallisiert. Ex-Barca-Profi Martin Braithwaite ist da anderer Meinung. In seinen Augen ist ein anderer Profi für die Mannschaft von Trainer Xavi wichtiger.

Im Interview mit "Catalunya Ràdio" sagte Braithwaite, Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé mache für das Spiel Barcas einen "größeren Unterschied als Lewandowski". Ja, der Ex-Münchner erziele viele Tore und sei ein großartiger Profi. Auch wünsche er ihm viel Glück in Barcelona. Dembélé aber sei ein Spieler wie er ihn "noch nie gesehen" habe.

"Ousmane ist ein sehr guter Junge, ich mag ihn sehr. Er hat enormes Talent", sagte Braithwaite über seinen ehemaligen Mitspieler.

Lewandowski besiegelt Braithwaite-Aus bei Barca

Dass Braithwaite Lewandowski gegenüber nicht ganz wohlgesonnen ist und deswegen diese Meinung vertritt, verwundert nicht. Der Däne hatte sich dem FC Barcelona eine wochenlange Schlammschlacht geliefert und wollte den Klub zunächst nicht verlassen. Spätestens mit der Ankunft des Polen war sein Aus bei Barca allerdings besiegelt.

"Die Menschen wissen nicht alles. Sie lesen einfach nur die Zeitungen und was dort gesagt wurde, ist nicht wahr", verteidigte er sich nun gegen seine Kritiker. Das Kapitel Barcelona gehöre nun aber der Vergangenheit an, betonte der 31-Jährige, der von den Katalanen eine Abfindungszahlung kassierte und mittlerweile bei Espanyol Barcelona unter Vertrag steht.