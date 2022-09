Hertha-Boss Bobic mit kuriosem Pannen-Interview

Fotostand / Ellerbrake via www.imago-images.de

Fredi Bobic musste am Donnerstagabend kurzerhand umswitchen

Sportlich kehrte bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC am vergangenen Wochenende endlich Ruhe ein, nachdem der Alten Dame beim 2:0-Auswärtserfolg in Augsburg der erste Saisonsieg geglückt war. Bei Sportvorstand Fredi Bobic ging es am Donnerstag trotzdem schon wieder drunter und drüber. Der Grund dafür war dieses Mal allerdings ein kurioser - abseits des Fußballplatzes.

Wie aus einem jüngsten Medienbericht hervorgeht, sollte der Funktionär aus Berlin am Donnerstagabend eigentlich vor Ort an einer Veranstaltung des 1. FC Bocholt und einem neuen Sponsoren teilnehmen. Seine Expertise als langjähriger Manager im Profi-Fußball war gefragt.

Laut "Sky"-Informationen erschien der ehemalige Nationalspieler aber nicht rechtzeitig zu dem Event. Grund: Bobic war mit einer Autopanne auf der A2 bei Castrop-Rauxel liegen geblieben.

Der 50-Jährige habe nach seiner Autopanne in Kontakt mit den Organisatoren der Veranstaltung gestanden und angeboten, auf virtuellem Wege doch noch teilnehmen zu können.

Hertha BSC: Bobic kommuniziert aus dem Abschleppwagen

Gesagt, getan: Bobic wurde dem Gespräch zugeschaltet, befand sich dabei zunächst noch auf einem Rastplatz. Wenig später soll er dann sogar aus dem Abschleppwagen, der sich um sein defektes Auto gekümmert haben soll, mit den Gesprächspartnern in Bocholt kommuniziert haben.

Dass sich der Sportvorstand von Hertha BSC auf so unkomplizierte und spontane Weise zu helfen wusste, um seine zugesagte Teilnahme an der Veranstaltung zu realisieren, soll bei den weiteren Anwesenden übrigens sehr gut angekommen sein.

Fredi Bobic bekleidet beim Hauptstadtklub seit Sommer 2021 den Posten des Sportvorstands. In Berlin lief er in den Jahren 2003 bis 2005 auch selbst als Spieler auf, ehe er seine Funktionärslaufbahn bei den Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt startete.