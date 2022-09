VfL im Revierderby auf Schalke gefordert: "Große Chance"

IMAGO/Revierfoto

Patrick Fabian ist neuer Sportdirektor beim VfL Bochum

Das Straßenbahn-Derby zwischen Schalke 04 und dem VfL Bochum wird vor allem für die Gäste zur Nagelprobe.

Pleiten-Serie, interne Scharmützel und dazu noch eine Trainer-Diskussion - für den VfL Bochum wird ausgerechnet das Straßenbahn-Derby beim Rivalen Schalke 04 zum "Alles-oder-Nichts"-Spiel. Chefcoach Thomas Reis kämpft nach fünf Saisonauftakt-Niederlagen um seine Weiterbeschäftigung.

"Das Wichtigste ist, dass wir weiter an uns glauben. Wir können uns nur aus eigener Kraft aus dem Schlamassel ziehen", betonte Reis vor dem Revier-Nachbarschaftsduell am Samstag (18:30 Uhr). Gerade einmal rund 13 km trennen die beiden Stadien voneinander. In der Tabelle sind die königsblauen Aufsteiger nur drei Punkte entfernt.

VfL-Coach Reis appelliert an Teamgeist

Reis: "Wir können mit einem Sieg aufschließen. Das wird aber nicht einfach. Wir brauchen Mut." Und der VfL-Trainer appelliert an das Zusammengehörigkeitsgefühl: "Wir müssen zusammenstehen - dass wir das können, haben wir in meiner Zeit hier immer wieder bewiesen."

Das war allerdings zuletzt mannschaftsintern nur bedingt der Fall. Torwart Manuel Riemann giftete unter der Woche im Training in Richtung seiner Teamkollegen ("Missgeburten"), entschuldigte sich allerdings noch am selben Tag in den Sozialen Medien für seine Entgleisung. Er sei seiner "Vorbildfunktion nicht gerecht geworden".

Und Reis will auf jeden Fall den bekannt emotionalen Keeper auf Schalke aufbieten: "Mir ist es lieber, wenn sich die Jungs anpfeifen - aber in einem vernünftigen Ton - als wenn sie mit hängenden Köpfen trainieren."

Dass Reis um seinen Job an der Castroper Straße bangen muss, sollte es die sechste Pleite am Stück geben, daran ließ der neue VfL-Sportchef Patrick Fabian im "WAZ"-Interview keinen Zweifel: "Das Spiel auf Schalke bietet eine große Chance, den punktemäßigen und emotionalen Turnaround zu schaffen."

Fünf Niederlagen haben beim VfL Bochum Spuren hinterlassen

Die fünf Saisonauftaktschlappen haben allerdings bei den Bochumern Spuren hinterlassen. Die Verunsicherung des Teams ist deutlich zu spüren, in den Spielen ist zwar das Bemühen festzustellen, aber immer wieder gibt es Aussetzer, die Punkte kosten.

Und im Torabschluss läuft es beim VfL derzeit überhaupt nicht. "Das Negative ist die Effizienz und die Abschlussqualität. Das war auch unser Schwerpunkt: Dass wir uns Selbstvertrauen vor dem Tor holen", betonte Reis.

Bei den Königsblauen ist zwar auch nicht alles wunderbar, denn die Mannschaft wartet immer noch auf den ersten Sieg. Aber der Dreier gegen Bochum könnte für S04 eine Art Befreiungsschlag sein.

"Wir wollen das Spiel mit aller Macht gewinnen", äußerte Schalke-Trainer Frank Kramer. Und Sportdirektor Rouven Schröder ließ keinen Zweifel an der Favoritenrolle für die Hausherren: "Es ist völlig normal, dass wir den Anspruch haben, gegen Bochum zu Hause zu gewinnen."