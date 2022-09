BVB-Meisterheld offenbart: "Dafür schäme ich mich!"

imago sportfotodienst

Neven Subotic (M.) wurde mit dem BVB zweimal Deutscher Meister

Neven Subotic hat mit Borussia Dortmund eine große Erfolgsgeschichte geschrieben. In seiner Hochzeit als aktiver Fußball-Profi wurde der heute 33-Jährige zweimal Deutscher Meister, einmal Pokalsieger und stand 2013 im Endspiel der Champions League. Trotzdem liegen die Jahre in den 2010er-Jahren auch wie ein Schatten auf der Vergangenheit des einstigen Verteidigers.

Wie Sutotic zuletzt in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" offenbarte, ist er beim Rückblick auf seine erfolgreichsten Jahre in der Bundesliga beim BVB auch mit Scham erfüllt.

"Ich habe mich selbst ins Zentrum der Welt gelegt. Ich dachte, alles andere dreht sich um mich herum, egal was ich kaufe oder nicht. Irgendwie habe ich mir das Recht herausgezogen aus der sportlichen Leistung, die ich gebracht habe, dass alles, was ich hier mache, richtig ist", zeigte sich Subotic reumütig.

BVB-Meisterheld Subotic arbeitet seit zehn Jahren in eigener Stiftung

Der ehemalige serbische Nationalspieler, der in der Bundesliga auch für den 1. FSV Mainz 05, den 1. FC Köln und den 1. FC Union Berlin unter Vertrag stand, hatte sich in der Vergangenheit schon mehrfach äußerst reflektiert über seine Anfangsjahre als Fußball-Profi geäußert. Bei seiner letzten Bundesliga-Station bei den Eisernen hatte sich der Defensivspieler längst geläutert gezeigt und reiste bisweilen sogar mit der U-Bahn zum Mannschaftstraining an.

Über seine Dortmunder Zeit, als Subotic über die deutschen Grenzen hinaus zu einem gefeierten Fußball-Star avancierte, meinte er weiter: "Ich hatte auch Leute um mich herum, die mir das noch bestätigt haben und gesagt haben: 'Ja, als du bist genau auf dem richtigen Weg. So lange du diesen sportlichen Erfolg hast, hast du dir das Recht verdient, genau so rücksichtslos mit Menschen und der Umwelt und allem anderen umzugehen.' Und das ist das, wofür ich mich schäme!"

Nach seiner Zeit im deutschen Fußball-Oberhaus stand Subotic noch in der Türkei bei Denizlispor und in Österreich beim SCR Altach unter Vertrag, ehe er im Sommer 2021 seine aktive Laufbahn beendete. Er setzt sich nunmehr seit Jahren für viele verschiedene karitative Zwecke ein und gründete schon vor zehn Jahren die erfolgreiche "Neven Subotic Stiftung".