So will Schalke den BVB und Co. ausstechen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Peter Knäbel spricht über die Konkurrenz zwischen FC Schalke 04 und BVB und Co.

Sportvorstand Peter Knäbel hat die Wichtigkeit der Nachwuchsabteilung für den FC Schalke 04 betont. In der Konkurrenzsituation zu den Nachbarn rund um Erzrivale BVB sieht der S04-Boss vor allem einen zentralen Faktor.

Die Knappenschmiede sei "zu 100 Prozent" eine der wichtigsten Schalker Säulen, betonte Knäbel im Interview mit der "WAZ".

Die viel gerühmte königsblaue Nachwuchsabteilung habe ein "international konkurrenzfähiges Budget, was Investitionen in Infrastruktur und Trainerteams betrifft", erklärte der Klub-Chef, habe dieses jedoch "noch nicht im Transferbudget, kann also nicht 16-Jährige für siebenstellige Summen holen".

Knäbel ergänzte: "Da würden wir gern hinkommen, doch das dauert noch."

"Gute Trainer" das Faustpfand in der Konkurrenz zum BVB?

Im Werben um die besten Talente der Region, an dem sich auch der VfL Bochum sowie der wirtschaftlich weit einteilte BVB beteiligen, sieht Knäbel vor allem ein Schalker Faustpfand. "Das Wichtigste ist: Du musst gute Trainer haben", betonte der frühere HSV-Sportchef.

Zuletzt gestaltete sich der Übergang vom Jugendfußball ins Profi-Team für die Schalker Talente jedoch schwierig.

Mit Malick Thiaw, den es kurz vor Ablauf der Sommer-Transferperiode für zehn Millionen Euro zu Italiens Meister AC Milan zog, verließ die einzige Stammkraft aus dem eigenen Nachwuchs den Verein.

FC Schalke 04: Peter Knäbel "wie ein Weinhändler"

Überraschend kommt diese Entwicklung für Knäbel und Co. nicht. "Ich rede wie ein Weinhändler von Jahrgängen. Wenn es in einem Jahrgang weniger Talente mit Profi-Potenzial gibt, weißt du das drei Jahre im Voraus", sagte der 55-Jährige.

Der S04 zahle inzwischen über seine Stiftung "Schalke hilft!" Jugendtrainern aus unterklassigen Klubs der Umgebung ihre C-Lizenz, "damit die kleinen Vereine gute Trainer haben. Denn gute Trainer bringen gute Spieler", sagte Knäbel.

Es gebe "Indizien, dass die nachfolgenden Jahrgänge besser sind, was nicht nur mit der U17 zu tun hat, die in diesem Jahr Deutscher Meister geworden ist", so der Schalker Sportvorstand.