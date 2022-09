Überzeugende Paderborner schieben sich am HSV vorbei

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Der SC Paderborn feierte einen klaren Heimsieg

Der SC Paderborn hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Die Ostwestfalen kamen gegen Jahn Regensburg zu einem 3:0 (1:0) und konnten den Hamburger SV von Platz eins wieder verdrängen. Der HSV hatte am Freitag durch ein 3:2 bei Holstein Kiel die Tabellenführung zunächst übernommen.

Marcel Hoffmeier (21.) brachte den SCP auf Vorarbeit von Julian Justvan in Führung. Robert Leipertz (69.) erhöhte per Nachschuss auf 2:0, Marvin Pieringer (86.) sorgte für den Endstand. In der 68. Minute hatte Regensburgs Steve Breitkreuz nach Videobeweis die Rote Karte nach einer Notbremse gesehen.

Paderborn weist 19 Punkte auf und rangiert einen Zähler vor den Hamburgern. Im fünften Saison-Heimspiel war es der fünfte Sieg für Paderborn. Regensburg ist hingegen seit sechs Spielen ohne Dreier.

Die Hausherren, die seit sechs Spielen ohne Niederlage sind und dabei fünf Siege feierten, mussten kurzfristig eine personelle Umstellung vornehmen. Beim Aufwärmen hatte sich Torwart Jannik Huth verletzt, der durch Leopold Zingerle ersetzt wurde.

Die Paderborner begannen eher verhalten, doch nach dem Führungstor erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen zu weiteren Chancen. Florent Muslija (30.) zwang mit einem 18-m-Freistoß Regensburgs Schlussmann Dejan Stojanovic zu einer Glanzparade. Eine Minute später traf erneut Muslija die Querlatte des Tores der Oberpfälzer.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte scheiterte SCP-Mittelfeldspieler Leipertz (45.+2) mit einem Lupfer am gut reagierenden Stojanovic.