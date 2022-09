BVB-Doubleheld beendet seine Karriere

imago sportfotodienst

Lucas Barrios (r.) bestritt 102 Pflichtspiele für den BVB

Borussia Dortmunds früherer Torjäger Lucas Barrios hat das Ende seiner Profi-Karriere verkündet. Der BVB reagierte bereits auf die Nachricht.

102 Pflichtspiele sowie 49 Tore für Borussia Dortmund, Vereinsstationen unter anderem in Argentinien, Brasilien und China, doch jetzt ist Schluss: Lucas Barrios hat in der Nacht zu Samstag in den sozialen Netzwerken sein Karriere-Ende bekanntgegeben.

"Danke für die bedingungslose Unterstützung all die Jahre! Ich liebe euch so sehr", schrieb der 36-fache Nationalspieler Paraguays bei Twitter an seine Fans gewandt.

Via Instagram teilte Barrios mit: "Es ist der Moment gekommen, den man sich nie vorgestellt hat, dem Profi-Fußball Adiós zu sagen. Es waren 20 Jahre, in denen ich überall, wo ich war, das Beste gegeben habe. Ich möchte allen meinen Teamkollegen und Trainern danken, die ich während meiner gesamten Karriere hatte, von denen ich viel gelernt habe und allen Mitarbeitern jedes Vereins, wo ich war, für ihre Aufmerksamkeit und ihr Engagement!"

Meisterschaft und Doublesieg mit dem BVB

Nach eigener Aussage habe er mehrere Angebote anderer Klubs vorliegen gehabt, sich aber bewusst gegen eine Fortsetzung seiner Karriere entschieden, so Barrios.

Der schnelle Angreifer, Spitzname "La Pantera", war 2009 für rund vier Millionen Euro von Colo Colo aus Chile zum BVB gewechselt.

Drei Jahre trug er das schwarz-gelbe Trikot und gewann 2011 die deutsche Meisterschaft sowie im Jahr darauf das bis heute einzige Double der Vereinsgeschichte.

🛋 Unser Meister-Stürmer @LucasBarrios_ hat das Ende seiner aktiven Karriere als Profi verkündet. 🐆



Genieß' deinen wohlverdienten Ruhestand, Lucas. ¡Hasta pronto! 🖤💛 pic.twitter.com/ExVEshP1M1 — Borussia Dortmund (@BVB) 10. September 2022

BVB reagiert auf Karriere-Ende von Lucas Barrios

Anschließend zog es Barrios nach China zu Guangzhou Evergrande. Auch für Spartak Moskau sowie den HSC Montpellier spielte er später noch. Insgesamt blickt er auf 17 Stationen im Profi-Fußball zurück.

Gracias por el apoyo incondicional todos estos años! Los quiero mucho

Lucas Barrios! ⚽️⚽️⚽️🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ISJ5UBnRof — Lucas Barrios (@LucasBarrios_) 10. September 2022

Der BVB verabschiedete sich via Twitter bereits von Barrios, der zuletzt auch in der Dortmunder Legenden-Elf aufgelaufen war. "Unser Meister-Stürmer Lucas Barrios hat das Ende seiner aktiven Karriere als Profi verkündet. Genieß' deinen wohlverdienten Ruhestand, Lucas. ¡Hasta pronto!", schrieb die Borussia.