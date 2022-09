14 Tore in vier Spielen: BVB-Juwel ballert sich in den Fokus

IMAGO/Patrick Ahlborn

BVB-Juwel Paris Brunner (l.) sorgt für Furore

Hat Borussia Dortmund nach Youssoufa Moukoko das nächste Sturm-Wunderkind in den eigenen Reihen? Im Nachwuchs des BVB sorgt ein 16-Jähriger aktuell für Furore. Seine unfassbare Bilanz: 14 Tore in vier Ligaspielen für die U17.

Begäbe man sich dieser Tage in die Untiefen der Statistik auf die Suche nach der besten Torquote im europäischen Nachwuchs-Fußball, Paris Brunner von Borussia Dortmund würde wohl einen der Spitzenplätze belegen.

Unfassbare 14 (!) Treffer erzielte der 16 Jahre alte Angreifer in den vier Saisonspielen der U17 des BVB in der B-Junioren Bundesliga West - drei gegen die U17 des SV Deutz, fünf gegen die U17 des VfL Bochum, drei gegen die U17 des MSV Duisburg und drei Tore gegen die U17 des 1. FC Köln.

Viel "Power" bei Debüt für die U19 des BVB

Daran, dass der BVB als Tabellenzweiter (fast) Schritt hält mit der bärenstarken Auswahl des Erzrivalen FC Schalke 04 auf Rang eins, hat Brunner entscheidenden Anteil.

Kein Wunder, dass der Teenager beim BVB auch schon an höhere Aufgaben herangeführt wird.

Am Dienstag kam er als Einwechselspieler für die Dortmunder U19 in der Youth League gegen den FC Kopenhagen zum Einsatz - ein weiterer Schritt in der Karriere des Sturm-Juwels, das die 0:2-Pleite des BVB in der Champions League der A-Jugendlichen allerdings nicht verhindern konnte.

"Er hat das wirklich gut gemacht und Power ins Offensivspiel gebracht", lobte U19-Coach Mike Tullberg seinen neuen Schützling für dessen Leistung und stellte diesem weitere Einsätze in Aussicht.

Weg wie Youssoufa Moukoko beim BVB?

Ein waschechtes Eigengewächs ist Brunner beim BVB jedoch nicht, sondern vielmehr ein Resultat des guten Scoutings in der von Klub-Legende Lars Ricken geführten Nachwuchsabteilung.

2020 verpflichtete ihn der BVB aus der Jugend des Nachbarn VfL Bochum. Schon ein Jahr später folgte der Sprung in die U17. Auch in seiner ersten Saison dort traf Brunner immerhin neunmal in 15 Partien. Dann kam die Leistungsexplosion 2022/2023.

In den folgenden Monaten wird Brunner beweisen müssen, ob er den gleichen Weg wie Moukoko gehen kann. Der jüngste Debütant der Bundesliga-Geschichte hat inzwischen immerhin 43 Pflichtspiele (sechs Treffer) für die BVB-Profis auf dem Buckel.