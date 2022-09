FC Bayern sagte Angebote für Mathys Tel ab

IMAGO/Markus Fischer

Mathys Tel ist trotz seines jungen Alters beim FC Bayern für die Profis eingeplant

Mathys Tel vom FC Bayern hat sich beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart in die Geschichtsbücher geschossen. Die Bosse der Münchner dürften hochzufrieden sein, dass dem 17-Jährigen so früh in der Saison ein Erfolgserlebnis gelungen ist. Denn: Offenbar sagte der deutsche Rekordmeister gleich mehreren Klubs im Sommer ab, als es um ein mögliches Leihgeschäft ging.

Mathys Tel ist seit Samstag der viertjüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Der Franzose traf am Samstag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) im Alter von 17 Jahren und 136 Tagen. Jünger als Tel waren nur Youssoufa Moukoko, Florian Wirtz und Nuri Sahin.

Durch den Treffer dürften sich die Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt fühlen. Wie der italienische Reporter Fabrizio Romano auf Twitter berichtet, lagen dem FC Bayern nach der Verpflichtung des Youngsters nämlich mehrere Angebote vor, um ein Leihgeschäft mit dem Rekordmeister einzugehen.

Um welche Klubs es sich dabei konkret handelte, ließ Romano offen.

Salihamidzic: "Er ist das beste Talent in Europa"

Klar ist: Sie alle wurden mit einem klaren Nein beantwortet. Hasan Salihamidzic und Cheftrainer Julian Nagelsmann sehen Tel als festen Bestandteil der ersten Mannschaft. Er soll im Verlauf der Saison immer wieder seine Chancen bekommen.

Bayern-Sportvorstand Salihamidzic hob nach Tels Premierentreffer in der Bundesliga im "Sport1"-Doppelpass hervor: "Er ist natürlich erst 17, aber er hat die Qualität, die nicht viele auf der Welt haben: Diesen Riecher, seinen Schuss, sein Gefühl." Er glaube, dass Tel "ein Großer werden kann. Er ist das beste Talent in Europa auf dieser Position."

Der Sommer-Neuzugang hatte mit seinem Treffer beim Erstrunden-Pokalduell gegen Viktoria Köln (5:0) Ende August bereits einen klubinternen Meilenstein erreicht. Mit 17 Jahren, 4 Monaten und 4 Tagen ist Mathys Tel seither der jüngste Torschütze des FC Bayern.

Beim deutschen Rekordmeister unterschrieb Tel bis 2027.