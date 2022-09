S04 erstmals mit Doppelsturm - Fingerzeig fürs Derby?

IMAGO/Laci Perenyi

Ein übliches Bild: Sebastian Polter wird ein-, Simon Terodde ausgewechselt

Kaum zu glauben, dass Simon Terodde und Sebastian Polter in dieser Saison erst 20 Minuten gemeinsam für den FC Schalke 04 auf dem Platz standen. Trainer Frank Kramer hält nahezu ohne Ausnahme an seinem 4-3-3-System fest. Das könnte sich jedoch im anstehenden Revier-Derby gegen den BVB ändern.

Womöglich ist der Knoten jetzt geplatzt: Nachdem Simon Terodde gegen den VfB Stuttgart sein erstes Saisontor erzielt hatte, legte Neuzugang Sebastian Polter am vergangenen Samstag nach - ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub VfL Bochum traf der Angreifer in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 3:1-Endstand.

Beim Sieg im "kleinen Revier-Derby" agierten Terodde und Polter in der Schlussphase gemeinsam als Doppelspitze. Dieses taktische System war in der Sommervorbereitung der Schalker häufig ein Thema, in der Bundesliga und im DFB-Pokal aber mit der Ausnahme am Samstag noch nicht zu sehen.

Meist lief es so: Terodde stand in der Startelf, je nach Spielverlauf wurde Polter zwischen der 64. und der 70. Minute für den Zweitliga-Rekordknipser eingewechselt. Lediglich beim Saisonauftakt in Köln lief es genau anders herum. Gegen Bochum allerdings kam Polter für Torschütze Dominick Drexler und spielte erstmals gemeinsam mit Terodde in vorderster Front.

Schalke 04: Kramer bringt Polter und muss Wogen glätten

Die Auswechslung im Allgemeinen ging jedoch nicht ohne Gesprächsstoff über die Bühne. Drexler, der zuvor eine sehr gute Leistung zeigte, war sichtlich gefrustet. Trainer Kramer glättete die Wogen mit Humor: "Es wäre doch schlimm, wenn ich einen Spieler auswechsle, der mich umarmt und sich bedankt, dass ich ihn runtergenommen habe."

Außerdem zahlte sich der Wechsel allemal aus, Polter entschied die Partie in der Nachspielzeit. Auch wenn Terodde zu diesem Zeitpunkt schon für Neuzugang Kenan Karaman Platz gemacht hatte, könnte das Modell Doppelspitze eine Variante für das echte Revier-Derby gegen den BVB sein.

"Wir haben zu beiden vollstes Vertrauen. Sie sind wichtige Spieler für uns und deshalb ist es auch immer eine Option, beide miteinander zu bringen. Das kann natürlich eine Menge Wucht erzeugen", sagte Kramer noch vor dem Bochum-Spiel. Auch wenn sich der Coach letztlich anders entschied, wird ein klassisches 4-4-2 sicherlich eine Rolle in seinen Überlegungen spielen.